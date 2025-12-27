彰化芳苑養雞場爆禽流感 動防所撲殺2萬7347隻蛋雞

彰化縣芳苑鄉1處養雞場雞隻感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所27日下令，撲殺場內2萬7347隻蛋雞，並全場清消。（圖／彰化縣政府）

禽流感病毒再起，彰化縣芳苑鄉1處養雞場近日傳出雞隻異常死亡情形，經檢驗確認雞隻感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所27日下令，撲殺場內2萬7347隻蛋雞，並全場清消，另也呼籲畜主，家畜若有異常死亡數及可疑逝世案例，應立即通報縣府，否則恐觸犯《動物傳染病防治條例》，被處5萬至100萬元罰鍰。

動防所表示，23日接獲芳苑鄉1場蛋雞場反應其場內雞隻有異常死亡情形，動防所立即派員移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，人員於27日完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7347隻蛋雞。

動防所說，近日氣溫驟降、日夜溫差大，容易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，再加上適逢候鳥度冬高峰期，沿海農田溼地多處出現過境候野鳥，面臨禽流感病毒入侵的風險提高，提醒養禽業者除飼養場要注意保暖與通風工作外，也應持續加強禽場防鳥設施。

動防所說明，平飼養禽場若有連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4％；籠飼及白肉雞場連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2％；禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5％；家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或動防所，以利即時檢除病原，如未通報者可依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

彰化縣政府呼籲，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，若未遵守依規定最高可處15萬元罰鍰，並限期改善，屆期未改善者，場內家禽如果檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

