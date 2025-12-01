彰化藍營市長布局浮現？ 溫芝樺辦活動、藍綠縣長人選現身

彰化縣議員温芝樺（左四）擔任彰化市青溪婦女協會理事長，今日協會舉辦手作活動，彰化市長林世賢（左二）、縣府參議柯呈枋（左三）、前立委鄭汝芬（左五）出席，現場政治意味濃厚。（彰化市青溪婦女協會提供／葉靜美彰化傳真）

彰化市青溪婦女協會今日舉辦手作活動，現場座無虛席。（彰化市青溪婦女協會提供／葉靜美彰化傳真）

國民黨籍彰化縣議員溫芝樺近期在市區多處掛上「溫暖彰化・知性領航」全新大型看板，讓參選彰化市長傳言更甚囂塵上。（葉靜美攝）

彰化市長林世賢兩任市長將屆，目前藍綠市長人選未定，被點名可能參選市長的國民黨籍縣議員溫芝樺，近期在市區多處掛上「溫暖彰化・知性領航」全新大型看板，讓傳言更甚囂塵上，她今日帶著120位婦女朋友一起手作，會中藍綠有意參選彰化縣長者，或本人出席、或家人現身，令人嗅到文藝氣息外的政治味。

温芝樺被外界譽為「縣議會最有藝文氣息」的縣議員，她長年深耕婦女培力與勞工教育，並擔任彰化市青溪婦女協會理事長，她今日帶著120位婦女朋友，一起手作獨一無二的拼貼保溫杯，現場座無虛席。

活動中，藍綠營3位備受矚目的縣長潛在人選相繼現身，藍營縣府參議柯呈枋親自到場，綠營彰化市長林世賢也親自出席該活動，另一名藍營熱門人選立委謝衣鳳雖未出席，但其母、彰化縣青溪總會長、前立委鄭汝芬代表現身，現場政治意味濃厚。

鄭汝芬表示，温芝樺多年投入青溪體系，無論在社區、工會或婦女課程中都十分用心，「她的藝術底蘊深厚，每次與會員分享作品，都能感受到她的溫度與細膩，是難得的民代。」

對於是否投入彰化市長選舉，温芝樺仍保持低調，僅表示「會繼續把服務做好」；地方人士則認為，藍營兩大勢力同時到場，凸顯温芝樺在黨內具一定整合與支持基礎；加上近期頻繁曝光與看板更新，被視為是她逐步向「市長級戰場」靠攏的訊號。外界普遍認為，其市長布局已浮上檯面，其後續動向備受關注。

