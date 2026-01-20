彰化藤山步道驚傳持刀恐嚇「再不走就砍你」！民眾嚇壞：要去收驚

彰化藤山步道發生持刀恐嚇事件，警方將加強登山步道周邊巡邏。 圖：彰化縣政府提供

[Newtalk新聞] 彰化員林市熱門的藤山步道傳出持刀恐嚇事件，網友在臉書社團「員林人大小事」發文，昨日1名女子從步道旁民宅衝出，手持刀械恐嚇「再不走就砍你」，嚇壞在場登山客，所幸家屬及時出面制止，未釀成傷害。警方將會加強巡邏維護安全。

網友PO文指出，自己母親與2名友人到員林藤山步道爬山，突然1名女子拿刀從步道旁的屋子走出來，並喊「再不走我就要砍妳」，3人嚇到拔腿就跑，持刀女子被家人及時壓制帶回，才未釀悲劇。由於事發突然，當事人並未立即報警，直呼「可能要去收驚」。

員林警分局指出，由於藤山步道上方就是南投轄區，已通報南投警方，今日下午南投警方也前往疑似持刀女子的家中關心，家屬表示女子領有身心障礙證明，在季節變化或假日人多很吵時，情緒會比較不穩，家人會加強看顧。

警方指出，已加強藤山步道及周邊聯外道路巡邏，並呼籲民眾健行時結伴同行，並留意身旁人車動靜。若遭遇類似暴力威脅或任何緊急狀況，務必保持冷靜，在確保自身安全後，第一時間撥打110報警，由警方介入處理。

