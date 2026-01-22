彰化藤山步道驚魂！婦突亮刀恐嚇「砍你」 登山客驚慌逃竄：要去收驚

記者潘靚緯／彰化報導

藤山步道是登山健行熱門路線，日前卻發生有婦人持刀恐嚇民眾。(圖／翻攝自彰化旅遊資訊網)

彰化縣員林市知名的藤山步道，是健行登山的熱門地點，日前有民眾在步道健行時，突然遭一名女子持刀恐嚇表示「再不走就砍你！」，嚇得民眾拔腿狂奔，事後將恐怖經歷發布在臉書社團，警告前往健行的民眾。事後南投縣衛生局查出，這名持刀恐嚇的婦人有幻聽精神疾病，是列管的個案，目前已安排住院治療。

婦人從藤山步道旁衝出來，持刀對登山客恐嚇要砍人，在場登山民眾嚇得拔腿狂奔。(圖／翻攝自彰化旅遊資訊網)

一名網友在臉書社團「員林人大小事」PO文指出，上午他的母親與友人在藤山步道健行途中，突然有一名女子從步道旁的民宅竄出，手持刀械恐嚇「再不走就砍你」，突如其來的行為，嚇壞在場登山客，紛紛拔腿狂奔，所幸屋內一名疑似家屬的男子趕緊衝出來制止，母親當下直接被嚇到腦袋一片空白，返家後仍心有餘悸，直呼「可能要去收驚!」。

廣告 廣告

網友表示，聽完母親的驚險經歷，忍不住想提醒大家現在不管到哪都保持警惕的心，也要有些危機意識，也呼籲近期要去藤山步道的人也多留意。

貼文曝光後，南投警分局及南投縣衛生局查出，持刀恐嚇的中年婦人罹患幻聽精神疾病，是南投縣列管人口，平時都有吃藥控制，但最近精神狀況變差，常有失控行為，經安排醫療人員訪視評估後，已安排住院進一步治療。

更多三立新聞網報導

學者揭張文自卑+暴力傾向「超危險」 親哥結婚也不敢邀：怕大開殺戒

50歲男雙手麻痛20年「1壓就痛」超崩潰！超音波刀切除5CM痛風石

女碩士詐欺仍在假釋！花5千買假教師證應徵國中老師「闖關」遭抓包

乳溝夾暖暖包9小時抗寒流！台中婦驚見胸口皮膚脫落流湯 醫：低溫燙傷

