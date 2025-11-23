彰化蚵道2名釣客疑踩空落海 命危急救中
海巡署中部分署麗水安檢所今天（23日）接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道兩名釣客失足落海，海巡人員救回一人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，兩人命危急救中，意外確切發生原因尚待調查釐清。
海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所，上午8時接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道疑似有兩名釣客落海，海巡人員到場後發現兩人落水位置在海尾蚵道距岸邊3公里處，其中60歲游姓釣客被救起時已無呼吸心跳，送彰化秀傳醫院急救中。
海巡人員接受媒體聯訪時說，落海的另名61歲林姓釣客，被海流衝到外海，搜救人員無法救人，於是申請空勤總隊直升機搜索救人，直升機在海上發現林姓釣客，上午11時左右將林姓釣客吊掛到防潮門蚵道，安排救護車送台中童綜合醫院梧棲院區急救。
海巡人員指出，有5名釣客上午到伸港頂溪埔一帶蚵道釣魚，其中兩人疑不小心踩空失足落水。
責任主編：于維寧
