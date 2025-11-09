彰化蛋品驗出芬普尼超標 15萬顆流入9縣市下架回收

食藥署聯合地方政府衛生局抽樣檢驗雞蛋之農藥殘留，經彰化縣衛生局抽驗檢出，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，不符合現行殘留容許量之標準0.01 ppm規定，已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售。

經清查案內蛋行洗選販售的蛋品來自單一畜牧場，再抽驗其他批號也於昨（8）日檢出含量不符合規定。該畜牧場蛋品約有15萬顆，流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，目前由衛生局下架回收停售之蛋品共9項，請民眾停止食用。

品名 溯源碼 四日鮮蛋 I47045-251103C 巨的卵（白殼雞蛋） I47045-251103C 大巨蛋（白殼雞蛋） I47045-251023C 悠活鮮蛋（白殼雞蛋） I47045-251023C 富翁洗選蛋（白殼雞蛋） I47045-251023C 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋） I47045-251023C 四季巨蛋（白殼） I47045-251023C 香草園洗選蛋 I47045-251027C 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋） I47045-251027C

根據農業部資訊，芬普尼（fipronil）是一種殺蟲劑，多用於稻米、玉米等作物耕作上，這些作物可能被製成飼料進入動物體內，對哺乳動物具神經干擾作用，台灣禁止在人類食用的飼養禽畜中使用。