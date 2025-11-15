彰化蛋農管制期偷賣雞蛋 農藥超標5倍恐流消費者肚

彰化文雅畜牧場在移動管制期間違法販售問題雞蛋，台中食安處檢驗出這批4萬顆雞蛋的農藥「芬普尼」超標5倍，其中3萬2千4百顆恐已被消費者食用！文雅畜牧場連續2次出包，彰化地檢署將偵辦，食藥署也要求全面追查流向，防止更多問題蛋流入市場。

彰化文雅畜牧場在移動管制期間，違法販售應封存銷毀的雞蛋至台中蛋行，這批約4萬顆的雞蛋被台中食安處檢驗出農藥芬普尼超標5倍。更令人擔憂的是，其中3萬2千4百顆雞蛋已售出，恐已被消費者食用。這是文雅畜牧場第二次被驗出雞蛋含有污染物，彰化地檢署將對此案進行偵辦，同時食藥署也要求全面追查流向，防止更多問題蛋流入市場。

台中市食安處於10日前往梧棲一處蛋行進行抽驗，發現其中一批雞蛋的農藥芬普尼超標5倍。經追查後確認，這批問題雞蛋來自彰化文雅畜牧場。台中食安處秘書蔡文哲表示，彰化文雅畜牧場的蛋品含有禁藥，芬普尼代謝物殘留量達0.05ppm，已經超標。據了解，這批雞蛋共有200籃，約4萬顆，但其中約3萬多顆已全數售出，恐怕早已被消費者食用。

彰化動保所長董孟治指出，經查證這批雞蛋的保鮮期限是到11月26日，是11月6日牧場生產的雞蛋。他強調，這段期間仍屬於移動管制期間，對於牧場非法流出雞蛋的行為，動物防疫所會持續封存場內雞蛋，並安排時間進行銷毀。

彰化動保所表示，文雅畜牧場於5日就被驗出雞蛋芬普尼超標，縣府立即啟動移動管制。在管制期間生產的雞蛋都應該封鎖並銷毀，但業者涉嫌偷賣6日生產的雞蛋流向台中蛋行，部分流入早餐店和散戶。由於文雅畜牧場連續兩次被驗出污染物，卻在管制期間販售雞蛋，食藥署已要求彰化地檢署進行偵辦，同時也要全程追查流向，避免有更多問題蛋流入市場。

