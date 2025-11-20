彰化蛋雞場全面採樣！芬普尼風險升高 縣府啟動雞蛋安全大作戰
彰化縣文雅畜牧場蛋雞檢出芬普尼陽性，縣長王惠美20日要求農業處及動物防疫所立即啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，以確保雞蛋產品安全，守護民眾健康，今日清晨，縣府派員會同政風處前往全縣15個高風險雞蛋場，對雞蛋、羽毛、飼料及飲水進行全面採樣，精準掌握生產端現況。
彰化縣政府表示，此次採樣作業以科學監測與風險控管為原則，首階段針對過去曾檢出動物用藥殘留的蛋雞場優先進行採樣，目的在於全面掌握可能存在的汙染風險，並維護彰化縣蛋品產業的整體信譽。農業處指出，這次監測將有助於建立完整的食品安全資料，強化消費者對彰化雞蛋的信心。
動物防疫所說明，如果後續檢驗結果仍呈現芬普尼陽性，將立即啟動相關管控措施，包括移動管制，禁止該場雞蛋及雞隻流入市場，並擴大對不同雞舍批次採樣，持續追蹤污染範圍，進一步調查場內可能的汙染來源。農業處也會同步對周邊環境、土壤、飼料來源及飲水進行擴大抽驗，以防止交叉污染，全面提升防疫與食品安全層級。
縣府強調，本次專案將依據科學數據與風險評估原則穩健推動，確保不合格蛋品不流入市場，守護民眾食用安全與健康。同時，也希望藉此提高蛋雞場管理標準，避免類似事件再次發生，保障彰化雞蛋產業的永續發展。
