彰化蛋雞場芬普尼全面採樣結果:全部未檢出

彰化縣動防所檢驗結果出爐:全部未檢出芬普尼殘留。（記者方一成攝）

▲彰化縣動防所檢驗結果出爐:全部未檢出芬普尼殘留。（記者方一成攝）

為因應去年文雅畜牧場生產的雞蛋檢出芬普尼藥物殘留，彰化縣長王惠美要求縣府農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，採科學監測與風險控管原則，全力提升蛋品安全，守護食品安全也要顧住彰化縣蛋品產業。首先於去年十一月二十日立即啟動第一階段作業，以過去曾被檢驗出動物用藥品殘留之蛋雞場為優先對象，繼十五場蛋雞場未檢出之後，接著持續全面檢測蛋雞場，採樣工作由相關人員前往蛋雞場採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，全數於一一五年五月二十日完成縣轄內所有蛋雞場採樣，共計八五四場，檢驗結果出爐:全部未檢出芬普尼殘留。



彰化縣政府將持續辦理蛋雞場藥物殘留監測及輔導管理工作，強化畜產品安全把關機制，籲請業者共同配合動物用藥規定，確保民眾食用安全與消費信心。



彰化縣動物防疫所今（十一）日表示，芬普尼禁止使用於家禽，違反者將依《動物用藥品管理法》第四十條之一第一項處新臺幣六萬元至三十萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖使用來源不明之藥品，並應確實依規定使用動物用藥，落實飼養環境清潔及生物安全管理，配合政府抽查與輔導，共同維護畜禽產品安全。