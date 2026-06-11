彰化蛋雞場芬普尼0檢出 縣府持續護食安、顧蛋業
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
彰化縣去年爆發文雅畜牧場生產的雞蛋檢出芬普尼藥物殘留，彰化縣長王惠美要求縣府農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案；2026年5月20日完成縣轄內全數雞蛋場採樣，今（11）日公布全部未檢出芬普尼殘留。
彰化縣府說明，「芬普尼全面採樣監測」專案採科學監測與風險控管原則，全力提升蛋品安全，守護食品安全也要顧住彰化縣蛋品產業。2025年11月20日立即啟動第一階段作業，以過去曾被檢驗出動物用藥品殘留之蛋雞場為優先對象。繼15場蛋雞場未檢出之後，接著持續全面檢測蛋雞場，採樣工作由相關人員前往蛋雞場採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，於2026年5月20日完成縣轄內全數蛋雞場採樣，共計854場，檢驗結果出爐，全部未檢出芬普尼殘留。
縣府表示，相關作業將依科學數據與風險評估原則，穩健推動各項管制作為，並將持續辦理蛋雞場藥物殘留監測及輔導管理工作，強化畜產品安全把關機制，籲請業者共同配合動物用藥規定，確保民眾食用安全與消費信心。
彰化縣動物防疫所也提醒，芬普尼禁止使用於家禽，違反者將依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖使用來源不明之藥品，並應確實依規定使用動物用藥，落實飼養環境清潔及生物安全管理，配合政府抽查與輔導，共同維護畜禽產品安全。
彰化縣文雅畜牧場陳姓負責人為解決雞蝨，在畜牧場內使用禁藥芬普尼，約15萬顆問題蛋流向10縣市，案經彰化地檢署偵結，將陳姓負責人及林姓台中市龍忠蛋行負責人依涉違反食安法及詐欺取財罪等起訴。
照片來源：彰化縣政府提供
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