彰化蛋雞場複檢再驗出芬普尼蛋 縣府立即封存

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣文雅畜牧場蛋雞經檢出芬普尼陽性，依據衛生福利部食藥署11月10日指示因畜牧場汙染源未釐清所有疑慮，為保障國人食用安全，應該停止該場雞蛋產品出貨，並應逐批(日)檢驗該場雞蛋。



縣府表示，為調查汙染源的肇因，動防所與農業處畜產科於10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆(包含11/7至11/10逐日生產之雞蛋共4件及畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠雞蛋共5件)、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗。11月11日再次赴該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗11月10日所送檢體結果於11日晚間完成，顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

縣府11月11日傍晚接獲檢驗結果後，立即採取下列緊急管制措施，以確保禽品食用安全：

一、該蛋雞場持續進行移動管制，並開立禁止移動管制通知書，禁止該場蛋品及雞隻移出場外，管制期間每日派員清點雞蛋數量並持續封存。

二、該蛋場持續出現芬普尼汙染，縣動防所將依違反動物用藥品管理法加重裁罰12萬元罰鍰。

三、案例場管制期間，縣動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制。

四，縣府持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。

彰化縣府再次提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，若違反規定，依動物用藥品管理法第40條之1第1項，將處6萬至30萬元罰鍰。業者應嚴格遵守動物用藥規範，勿使用來路不明之動物用藥，以確保禽蛋品質與民眾食用安全。