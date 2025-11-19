彰化行人庇護島今年已被撞10次！網笑稱：全台最強三寶檢測器

彰化市彰南路二段254巷口的行人庇護島半年已有10次自撞事故。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 彰化市彰南路沿線行人庇護島半年來傳出9起車禍，都是車輛轉彎未注意直接騎上庇護島，導致上方反光錐、標誌牌與島標多次斷裂，而17日又發生第10起衝撞庇護島的事故，網友直言「全台最強三寶檢測器」。

位於彰南路二段254巷口的行人庇護島，11日發生一起小貨車自撞行人庇護島事件，甚至險些翻車，當時警方統計是今年第9起，不料17日又有1輛小貨車進行違規迴轉，因視線死角直接撞上庇護島，讓上方指示牌再度斷裂，同時小貨車損傷無法行駛。

民眾將照片PO網引發大量網友討論，「全彰化戰鬥力超強的『三寶捕捉島』，戰功赫赫」、「不意外，這裡三寶很多，搶快左轉、外線迴轉的一堆」、「這是三寶聚集地嗎？」不過也有網友認為，本來就不應該增設行人庇護島，設計有瑕疵；另有人說改立一個警察人形立牌，應該會有效。

彰化警方分析，這10起撞擊庇護島的事故都有共同點，駕駛人違規從外側車道直接迴轉，且未注意視線死角。警方強調，庇護島的設計初衷是保護行人，讓長者、孩童過馬路時有中途休息的空間，絕非故意刁難駕駛。正確的迴轉方式應該從內側車道進行，並確認四周安全。

