彰化街頭驚見鴕鳥狂奔！落跑受困爛泥一整夜 虛弱模樣民眾直呼「好可憐」

彰化縣伸港鄉昨（3日）傍晚，2隻體型超大的鴕鳥突然從飼養場脫逃。（翻攝自議員賴清美臉書）

彰化縣伸港鄉昨（3日）傍晚，2隻體型超大的鴕鳥突然從飼養場脫逃，沿著街道、巷弄在田間奔跑，不少民眾被突如其來巨鳥嚇得不知所措。警方接獲報案後緊急出動，成功捕回其中一隻，今（4日）上午發現，另一隻鴕鳥疑似一路逃竄，不慎掉入大排水溝中。

鴕鳥掉入排水溝 民眾發現通報救援

什股村長陳富表示，他接到民眾通報後趕往現場，看見鴕鳥幾乎整個被爛泥吞沒，難以脫困，推測牠可能是半夜視線不佳跌入溝渠，一夜泡在泥水中，看起來十分虛弱。讓目擊民眾直呼「好可憐」。

警方隨後聯繫飼主到場協助，工人下去施救時也一度陷入爛泥中動彈不得，只能脫掉雨鞋、以繩索套住鴕鳥，在多人合力下，花了30多分鐘才順利將鴕鳥拉上岸。鴕鳥脫困後由飼主帶回安置，動物防疫所也已介入了解後續安置情況。

鴕鳥落跑飼主要負責嗎？

警方也提醒，依《道路交通管理處罰條例》第84條規定，若飼主疏於管理，讓禽畜在道路上奔走、影響交通，飼主或行為人可處300至600元罰鍰。

