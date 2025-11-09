彰化衛生局抽驗市售雞蛋檢出芬普尼！靠溯源編碼追「問題蛋」流向

日前食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣衛生局在檢驗某市售雞蛋時，檢出芬普尼代謝物超標。現在該批雞蛋也已全部下架停售，檢出芬普尼之同批號及相關蛋品也全數回收。

彰化縣衛生局抽驗彰化縣畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售之「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）（有效日期114.11.27、溯源標示:I47045-251023C）」檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.03ppm超標（標準：0.01ppm）農藥殘留不合格案。

彰化縣衛生局於接獲通報時令鮮健洗選蛋場之蛋品先行全部下架停售，檢出芬普尼之同批號及相關蛋品全數回收。並通知9個相關縣市（包括台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹縣等縣市）進行預防性下架。農政單位接獲通報亦同步進行移動管制。

應下架回收之蛋品溯源編碼為「I47045」。圖／彰化縣衛生局提供

違規蛋品應下架回收之蛋品溯源編碼為「I47045」，包括市售包裝蛋品：

四日鮮蛋/10粒裝：有效日期114.11.23（I47045-251103C）

巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.08（I47045-251103C）

大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.27（I47045-251023C）、有效日期114.12.01（I47045-251027C）、有效日期114.12.04（I47045-251030C）、有效日期114.12.08（I47045-251103C）

悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.11（I47045-251023C）

富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）、有效日期114.11.28（I47045-251030C）

初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）

四季巨蛋（白殼）/10粒裝：有效日期114.11.21（I47045-251023C）

香草園洗選蛋/10顆：有效日期114.11.25（I47045-251027C）、有效日期114.12.02（I47045-251103C）

鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝：有效日期114.12.01（I47045-251027C）、有效日期 114.12.04（I47045-251030C）、有效日期114.12.08（I47045-251103C），上述違規蛋品不得上架販賣。

本案為我國首次以溯源碼追蹤食安公布問題蛋品。彰化縣農政衛政過去幾年配合中央力推蛋品溯源碼政策，不論是消費者還是業者，可以直接從溯源碼得知蛋品是否安全。

經彰化縣衛生局依據生產日期及批號進行抽驗，釐清問題蛋品的溯源碼，除了更精準掌握問題蛋品的流向，進行下架之外，亦可以供消費者和下游業者掌握蛋品是否合格。

