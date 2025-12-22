▲彰化表揚品德特色學校與品德大使，5校22生獲肯定。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府日前在員林國中舉辦114學年度品德特色學校及品德大使表揚活動。教育處長蔡金田代表縣長王惠美表揚5所獲獎學校及22位品德大使學生。王縣長縣府團隊多年來致力於提升軟硬體兼具的教育品質，期盼透過公開表揚，建立優質校園文化，鼓勵更多學童自發向善。

蔡金田表示，彰化縣今年5所特色學校—彰化藝術高中、民權華德福實驗國中小、太平國小、村上國小及饒明國小在品德教育評選中表現亮眼，各校結合在地文化、跨域課程與社區資源，落實品德理念。其中村上國小以「尊重、責任、誠信、關懷」為核心，推動多元活動並深入社區關懷長輩；彰化藝術高中則以品德獎勵卡制度與儀式教育培養生活品德，透過「品味卦山」文化課程、淨山淨灘與捐血等行動深化學生社會責任。

獲頒彰化縣品德大使的長安國小謝同學，長期展現高度自主與責任感，主動帶領同學完成班級任務，並以創意投入表演競賽及志工服務；北斗國中劉同學以穩定、溫暖且主動的態度深受肯定，不僅協助同學課業、促進團隊良好互動，也在家庭與校務中展現成熟規劃能力，兩位學生皆為校園品格教育的優質典範。

教育處表示，本縣學生今年於全國國語文競賽18項中獲得16項特優；12月17日於員林演藝廳舉辦六校音樂班聯合大型展演；縣府每年辦理社團才藝成果展，均是為了提供學生多元學習與展出機會，落實品德與才能並進的教育目標。品德教育是孩子成長的重要基礎，如同樹木的根基，當孩子具備良好品德，學習與參與能力自然能穩健發展。縣府將持續以「宏揚孝悌、尊重感恩、典範創新、美好彰化」為願景，推動多元品德課程及活動，培養孩子成為引領社會向上、向善的新力量。