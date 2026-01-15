彰化表揚發明展選手 為縣爭光

參加二○二五年iENA德國紐倫堡國際發明展獲得三金一銀佳績，縣長王惠美在擴大主管會報中特別表揚。（記者方一成攝）

彰化縣人才輩出，參加「二○二五年iENA德國紐倫堡國際發明展」獲得三金一銀佳績，彰化縣長王惠美於日昨擴大主管會報中特別表揚。王縣長賀喜得獎者，彰化建縣超過三百年，人才濟濟，在全球最大、歷史最悠久，有「發明界奧斯卡」稱號的「iENA德國紐倫堡國際發明展」，從二十一個國家的二七四家參展商展示五四○多件參賽發明品中脫穎而出，彰化縣發明人阮柏翰、林伯星各奪下一面金牌、還有施瑞源各奪下一面金牌及一面銀牌，三人勇奪三金一銀佳績，為縣爭光，堪為表率，是彰化人的驕傲。

這次第七十七屆（二○二五）紐倫堡國際發明展，臺灣榮獲二十六面獎牌，其中四面由彰化人包辦，分別由本縣傑出發明人國立勤益科技大學阮柏翰同學團隊發明的「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」獲得金牌一面；國立臺北大學林伯星教授發明的「坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨識系統」獲得金牌一面；鹿港鎮達榮牙醫診所施瑞源醫生發明的「人體工學鎚、斧結構」獲得金牌一面及「牙科析量器及析量方法」獲得銀牌一面。表現極為優異，期待未來這些發明能逐步商業化及技術轉移至大家日常生活中，讓更多人享受創新發明的便利性。

縣府經濟暨綠能發展處日昨表示，臺灣競爭力關鍵就是「創造力」，因為有許多優秀的發明家與研發人才，才讓臺灣企業搶得先機、傲視全球，希望透過本次表揚，激勵縣民發揮「用創造改造生活，用實作成就夢想」的創新思維。

iENA德國紐倫堡國際發明展於二○二五年邁入第七十七屆，在一一四年十一月一日至十一月三日舉行，共有二十一個國家五四○多件發明品參加競賽，臺灣代表團提出二十九件優秀技術作品參加競賽，共榮獲二十六面獎牌。因評審公正，規模宏大，有許多來自全球各地的參展者，在國際享有最高權威的聲譽，今日展出獲獎的每項作品，都是發明人精益求精的智慧，獲各界肯定為最高殊榮。這些傑出表現，不只是彰化，更是全體台灣的榮耀，堪稱是閃耀國際的彰化之光。