彰化補助村里長電動機車 最高6.2萬

彰化縣政府舉辦補助各公所村里業務公務電動機車記者會。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府二十九日在縣府中庭舉辦「電動機車新上線、村里服務更升級」補助各公所村里業務公務電動機車記者會，縣長王惠美表示，公所可依地方特性及需求，採購村里業務公務電動機車，全縣共五九一村里，每輛補助上限六萬二千元，總經費三六六四萬二千元，將低碳交通落實於各村里的公共服務。

王惠美表示，村里長常被民眾親切稱呼為「土地公」、「土地婆」，正是因為村里長貼近地方，協助民眾處理各項需求，並配合政令宣導、關懷弱勢、災害防治等地方事務。

王惠美指出，公務電動機車除支持基層工作，也與行政院二０五０淨零排放「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，以及推動「淨零碳排、永續發展」的目標緊密結合。根據環境部估算，一輛傳統燃油機車汰換為電動機車可減碳高達約二點三公噸，當村里業務導入電動機車，累積的減碳效益有助降低空氣汙染。民眾如有意將舊機車更換成電動機車，最高可補助一萬五千三百元，鼓勵民眾踴躍更換，共同守護環境及空氣品質。

員林市代理市長賴致富表示，「工欲善其事，必先利其器」，感謝縣府團隊補助各村里公務電動機車，村里業務無所不包，提供電動機車能讓各鄉鎮市公所及村里更有效率推動各項服務。