彰化補助村里長 電動機車上路
站在縣政最前線的村里長，長期肩負協助政令推動等縣政工作，為提升其服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，彰化縣政府編列逾3664萬元經費，補助各鄉鎮市公所購置電動機車，要讓全縣591村里都有新的電動車為民眾服務，每輛補助上限6萬2000元，公所可依地方特性及需求採購，這批新電動機車預估最快過年前後就會投入服務的行列。
彰化縣政府推動低碳交通落實於各村里的公共服務，29日在縣府中庭舉辦「彰化縣政府補助各公所村里業務公務電動機車記者會」，對於無論是颳風下雨或艷陽高照，都站在第一線為鄉親付出的村里長，縣長王惠美表示，村里長常被民眾親切稱呼為「土地公」、「土地婆」，正是因為村里長貼近地方，協助民眾處理各項需求，並配合政令宣導、關懷弱勢、災害防治等地方事務。
王惠美說，公務電動機車除支持基層工作，也與行政院2050淨零排放「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，以及縣內推動「淨零碳排、永續發展」的目標緊密結合，根據環境部估算，一輛傳統燃油機車汰換為電動機車可減碳高達約2.3公噸，當村里業務導入電動機車，累積的減碳效益有助降低空氣汙染。
縣議員劉惠娟、員林市代理市長賴致富致詞時表示，縣府團隊補助各村里公務電動機車，能讓各鄉鎮市公所及村里更有效率推動各項服務，現代講究環保，此舉也能同時愛護環境。
除了在公務上落實環境永續與淨零碳排目標，王惠美也不忘提醒民眾，如有意將舊機車更換成電動機車，最高可補助1萬5300元，鼓勵民眾踴躍更換，共同守護環境及空氣品質。
