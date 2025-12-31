彰化補助皮蛇疫苗 萬名長輩受惠

彰化縣政府民國114年12月31日舉行帶狀疱疹疫苗接種計畫記者會，宣布115年1月20日將啟動65歲（含原住民55歲）以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫，透過政府補助接種疫苗，預計約有1萬名長輩受惠。

縣長王惠美等人昨天共同宣布這項衛生保健新政策，王惠美說，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，最折磨人的不是皮膚病灶，而是後續長期神經痛，不少長者因疼痛嚴重影響生活品質，但目前自費疫苗價錢偏高，讓許多長輩卻步，縣府因此推動補助計畫，為長者提早預防。

王惠美表示，依據114年11月彰化縣戶籍人口資料顯示，65歲以上人口已達24萬5785人，占全縣人口20.29％，這次推出萬人疫苗補助接種計畫，象徵彰化在「健康老化」政策上跨出重要一步。

她說，縣府此次購買2萬劑疫苗，提供設籍彰化滿1年以上的1萬名長者完成2劑接種，低收入及中低收入戶長者全額補助；一般長者只需自付6000元，其餘費用由縣府吸收，自2026年1月20日起，全縣27個衛生所將開放臨櫃預約登記。

縣議員劉淑芳說，她經常聽到長輩分享罹患皮蛇的痛苦經驗，痛到不敢翻身、行動受限，但疫苗自費2劑動輒1萬8000元到2萬元，對許多家庭是一筆沉重負擔，縣府這項政策可說是替長者健康把關。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，研究顯示接種帶狀疱疹疫苗不僅能降低神經痛風險，還有助於減少部分心血管疾病及失智風險。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，中央已研議將此疫苗納入公費，但受限於經費預算尚未定案，他肯定彰化縣府率先推動補助，展現對成人疫苗預防醫學的重視。