彰化補助長者帶狀疱疹疫苗 1/26起全數開放預約

（中央社記者鄭維真彰化21日電）彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，補助長輩接種，20日首日開放第1期預約即額滿，甚至有人凌晨就到衛生所排隊，26日起全數開放預約登記至額滿，改下午發號碼牌。

彰化縣政府衛生局指出，縣府自購2萬劑疫苗1萬個名額，提供設籍彰化縣滿1年的65歲（含原住民55歲）以上長者完成2劑接種。低收及中低收入戶長者由縣府全額補助免費接種，一般長者接種2劑自付新台幣6000元，其餘費用由縣府補助。

衛生局今天下午發布新聞稿指出，帶狀疱疹疫苗接種計畫開放首日民眾反應踴躍，第1期20日至23日接種名額當天即額滿，顯示需求熱絡，施打意願遠超過預期，由於接種踴躍，26日起帶狀疱疹疫苗全數開放預約登記至額滿為止。

衛生局表示，考量近期氣溫驟降，為維護長者健康，預約時間改為每天下午1時30分開始發放號碼牌，希望長者用餐完再前往衛生所預約。

各鄉鎮一般長者疫苗接種分配名額共4567人，因大城、芳苑、竹塘偏遠地區交通不便，將保留該鄉鎮8成疫苗名額，供設籍該鄉鎮民眾優先預約。如預約額滿，由衛生所現場登記候補名額；後續低收及中低收入戶長者未施打疫苗釋出，將優先通知候補民眾。

衛生局說，一般長者完成預約後，須於7天內至銀行或超商繳費，收到繳費成功簡訊通知或預約滿14天後，再前往原預約衛生所接種，呼籲盡早接種可有效提升保護力，降低帶狀疱疹及其可能出現併發症風險。（編輯：陳清芳）1150121