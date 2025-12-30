彰化補助「公務」電動機車 維修費得自付！村里長申請少

記者許書維、陳逸潔、張展誌／彰化報導

補助卻乏人問津？彰化縣府編列3664萬，讓全縣26鄉鎮市591位村里長申請公務電動機車，每一輛最高補助6.2萬，聽起來「超香」，但實際的申請率卻都低於50%，不少里長坦言，公務車須貼上「補助」字樣，保險維修得自己負擔，還要怕被檢舉，才會一聽就打退堂鼓。

彰化縣府編列預算，要讓全縣26鄉鎮市591位村里長申請公務電動機車，但實際的申請率卻都低於50%。

體恤基層村里長辛勞，王惠美送出超香大禮，補助申請公務電動機車，會貼上像這樣「彰化縣政府補助」字樣。

彰化縣長王惠美：「補助給鄉鎮公所，一台不超過6萬2000元。」

彰化縣府編列3664萬，供26鄉鎮市591位村里長申請公務電動機車，但盤點目前成效彰化市73里12人申請、福興鄉22村11人申請、秀水鄉14村4人申請、鹿港鎮31里僅1人申請，大村鄉因為去年才採購過，因此今年申請掛零，也有不少里長一聽到就打退堂鼓。

彰化縣府編列3664萬，供26鄉鎮市591位村里長申請公務電動機車。

員林市里長蕭富子：「重點是我住在山上，（騎電動機車）比較不方便，什麼時候會沒電我不知道，如果是吃油的，每天騎到剩多少油，都有油表可以看。」

彰化市里長魏文彬：「里長如果在地方服務里民，一定是穿梭在人群中，是公務的認定，有一些民眾的話，他們對於公務的認定會不會認同。」

被貼上記號的公務車，當然不能公器私用，也有村里長私下透露，不申請考量的點不少。

不少里長憂心，萬一車子耗損大騎到破爛，下一任里長會不會不願承接？實在有太多顧慮，申請才會乏人問津。

彰化市長林世賢：「保養的問題啊，保險的問題啊，如果直接補助款給里長，由里長來自己購買，那里長使用上、限制上，就沒有那麼多了啦。」

在基層衝衝衝的里長憂心，萬一車子耗損大騎到破爛，下一任里長會不會不願承接？明知道縣府推出補助電動機車是美意，但實在太多顧慮，申請才會乏人問津。

