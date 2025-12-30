中部中心／李文華 彰化報導

不用抽獎就送大禮，怎麼沒人要？彰化縣府先前才編列3千多萬元，補助全縣各鄉鎮市共591位村里長，申請公務電動機車。但光是王惠美的家鄉鹿港鎮，31里就只有1名里長申請，其他鄉鎮也是乏人問津。大部分的村里長都說，公務使用認定標準不一，維修和用電都自行負責，令人望之卻步。

電動機車上貼著大大的「公務用」，彰化縣府編列預算3664萬元，規劃讓全縣26鄉鎮市的591位村里長，申請電動機車，每輛最高補助6.2萬元。但這番美意大致上卻只有心領了，申請意願低，都是因為，不方便。

彰化縣府編列預算3664萬元規劃讓全縣26鄉鎮市的591位村里長申請電動機車 每輛最高補助6.2萬元（圖／民視新聞）









目前統計申請，彰化市73里只有12人申請；縣長王惠美的家鄉鹿港鎮，31里中僅1人申請；；福興鄉22村有11人申請，申請率過半；但大村鄉申請率直接掛蛋。





彰化縣府編列預算3664萬元規劃讓全縣26鄉鎮市的591位村里長申請電動機車 申請意願普遍不高（圖／民視新聞）









儘管立意良善，但公務機車只能作為公務使用，村里長處理事務，如果途中跑去接送自己小孩，或是買東西、就醫，通通不算公務行程！貼著公務字樣的車，大家眼睛都盯著看，就怕被檢舉，動輒得咎，還要自行負擔電動機車維修與電費，異動也要歸還。看似賺到一台電動機車，實則可能惹得一身腥，演變成乏人問津。





電動機車上貼著大大的「公務用」 彰化縣府編列預算3664萬元規劃讓全縣26鄉鎮市的591位村里長申請電動機車 僅供公務使用 （圖／民視新聞）









原文出處：太麻煩！彰化補助591位村里長電動機車 鹿港僅1人申請

