彰化見綁簡體字布條紅氣球 專家：非軍用空飄氣球

汽車開在內側車道，視野前方突然間出現一顆紅色氣球，駕駛急轉方向盤閃過，隨後靠邊把氣球移至路旁，仔細一看還綁著印有簡體字的紅布條。

公視記者楊旻峰報導，「這氣球的掉落處就位於彰化芬園，彰南路五段的這一處快車道上，民眾受到驚嚇後，是馬上通報軍方跟警方到場處理。」

目擊駕駛謝先生說：「有東西紅紅的，在路中央，我想說這行車怕危險，把它收起來，收下一看，結果是大陸空飄的。」

事情發生在22日上午7時多，紅布條上印著「發揮智能、力謀發展」的簡體字樣，目擊駕駛懷疑是中國空飄氣球擾台，獲報的彰化分局和軍方人員不敢大意，皆到場拍照採證。

彰化分局芬園分駐所所長江秉昱指出，「有民眾於芬園鄉彰南路五段往芬園方向，發現疑似與國防部本日發布新聞稿，偵獲中共空飄氣球通過來台空域，經本分局通報軍事單位，全案交由軍方處理。」

無獨有偶，國防部22日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，從21日上午6時起24小時內，除了偵獲7機艦在台海周邊活動，還發現5顆空飄氣球經過台灣本島空域，高度為1萬至2萬7千呎。

彰化縣遭目擊的紅色氣球，軍事專家認為，與正規軍用、氣象單位使用的高空空飄氣球不同，屬於小型、低空的氣球。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，「這些都是要由氣象條件來決定，從中國飄過來，還是說在台灣有民眾，或者是中國船舶，刻意在台灣周邊近海所施放，才會讓這種小型氣球飄到台灣內陸。」

蘇紫雲評估，紅色氣球可能從中國近岸、台灣近海船舶以及台灣民間施放，判斷關鍵取決於當時台灣的氣象條件，詳細情形國防部截稿前並未對外說明。