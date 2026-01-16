彰化親子館建置已達50% 王惠美：友善育兒減輕家長負擔 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

為提供更平價、便利的友善育兒環境，彰化縣政府爭取前瞻基礎建設經費，規劃37間托嬰中心及20間親子館，彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓2樓及6樓，即親子館與托嬰中心今（16）日正式啟用。彰化縣長王惠美表示，這是彰化縣第10間公設民營托嬰中心，也是第10間育兒親子館，透過減輕本縣家長養兒育女的各種負擔，讓民眾「樂婚、願生、能養」，打造彰化成為幸福宜居的好所在。

王惠美表示，這棟大樓部分工程已在收尾，但考量到在地鄉親對托嬰中心與親子館的需求非常迫切，優先啟用這兩項設施。她說明，全縣目前已規劃37間托嬰中心及20間親子館，此次工程獲得中央補助509萬4816元，縣府自籌2263萬7139元，總經費達2773萬1955元。

王惠美指出，縣府今年推動「友善育兒行動3.0」新制，從懷孕到育兒提供全方位支持，首先是「好孕卡」，提供14次產檢補助、每次500元的乘車補助，最高補助7,000元；「生育津貼」也全面加碼，首胎補助3萬元、二胎5萬元以及三胎以上8萬元；1至3歲嬰幼兒還有「童萌卡」，可購買嬰幼兒必需品，未來也計畫納入早期療育院所補助。

縣議員白玉如表示，感謝王惠美縣府團隊的用心，積極布建優質公共托育，逐年建置公設民營托嬰中心及育兒親子館，提高年輕父母生養子女的意願，也能放心養兒育女，政府會傾力相助提供友善平價的育兒環境。

社會處表示，彰化縣介壽公設民營托嬰中心，可收托60名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7000元，為全國最平價，每名托育人員照顧4名幼兒，收托比1比4更優於法規，讓青年爸媽能減輕經濟負擔並提供安全托育環境，未來將委託公托營運經驗豐富之社團法人臺中市春天兒童教育發展協會營運。

社會處指出，彰化育兒親子館則提供免費親職資源及活動空間，給育有6歲以下幼兒之家庭，未來將由兼具幼保及社工專業之財團法人亞洲大學進駐，為在地鄉親提供優質的托育服務。

社會處補充，縣府除積極開辦公設托育資源，亦配合衛生福利部「我國少子女化對策計畫」積極推動「未滿2歲兒童托育公共化及準公共服務」，鼓勵並輔導私立托嬰中心及居家托育人員與本府簽訂準公共化契約，並發給托育費用補助或育兒津貼，提供家長更平價且共全面之育兒資源。

