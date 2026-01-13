彰化計程車疑避流浪貓撞護欄翻車 (圖)

其他人也在看
35歲教師近視暴衝600度 竟是「早發性白內障」徵兆
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高度近視的民眾要注意！國內有門診近期就收治一名35歲的教師，短時間內度數從1200度飆升至1800度，前往眼鏡行多次重新配鏡，仍無法改善視線模糊的情況，後來經眼科檢查才發現，真正原因是水晶體混濁引起的「早發性白內障」。醫師提醒，白內障初期最容易誤判為近視加深。 收治病人的澄清眼科總院長吳孟憲說，過去多發生於60歲以上...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《基金》資金活水來了！13檔台股ETF發股利共逾157億
【時報記者張佳琪台北報導】本週是1月份台股ETF股利發放的高峰期，最新總計有13檔將發放預估逾157.98億元股利，將有301.5萬位受益人受惠領息，也為台股行情增添新資金動能。 統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、富邦旗艦50(009802)、第一金工業30(00728)、富邦臺灣優質高息(00730)、凱基台灣AI50(00952)、野村趨勢動能高息(00944)共13檔台股ETF發放逾157.98億元現金股利。其中以00919配發的101.25億金額最多；其次是元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)，兩檔各配發逾20億元股利。 投信表示，今年首週台股高息ETF績效表現亮眼，大盤在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，高股息ETF的低波動與兼顧收益特性，應會吸引希望息利雙收的投資人。 群益台灣精選高時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
降低對陸依賴 日本啟動深海稀土開採計劃
中國上周起禁止向日本出口軍民兩用物項，日本首相高市早苗在11日播出的NHK節目中表示，中國此舉針對日本而來是無法容許的，這與國際慣例大相徑庭。另外，日本為減少對中國的依賴，當天啟動一項深海稀土開採計畫。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
港星張啟樂晉升成為「港仔台爸」 太太大力稱讚是「洗屁屁高手」
【緯來新聞網】來台發展6年的港星張啟樂曾獲頒第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎，他的女兒在去年年底出生緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／菲律賓大型「垃圾山」崩塌！多人遭活埋
[NOWnews今日新聞]菲律賓宿霧市郊區的比納利夫（Binaliw），一處垃圾掩埋場，當地時間8日下午發生崩塌事故，數十人逃生不及而慘遭活埋。雖然救援人員努力搜救，但截至發稿時間為止，已知至少4人死...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
通緝犯拒檢逃逸！三峽街頭上演飛車追逐 警圍捕「連開14張罰單」最高罰4.38萬
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導新北市三峽區8日下午發生拒檢逃逸案件。一名59歲李姓男子騎乘機車行經中正路時，因行跡可疑引起巡邏員警注意，未料在警...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
崇越科技12月營收64.8億創單月新高 全年營收衝675.8億元再寫新頁
半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）今日公布2025年12月營收達64.8億元，刷新單月營收新高紀錄，月增 12.9%，年增 18.9%，展現穩健成長動能。中時財經即時 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
連日低溫! 蛋少全面漲3元 宜蘭蔥油餅店暫時凍漲
地方中心／黃富溢 宜蘭報導受到強烈大陸冷氣團影響，連日低溫造成雞隻產蛋率下降，導致雞蛋供應量減少約1至2成。雞蛋批發價，從39元調漲至42元，週三起產地價從29.5元漲至32.5元，每台斤調漲3元。雞蛋漲價也使得餐飲業者成本提高。幸好目前宜蘭的蔥油餅名店，幾乎都暫時凍漲。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
營運展望正向 振大環球盤中漲逾8% 分析師：續抱為宜
成衣大廠振大環球（4441）看好2026年營運動能延續，預期全年營收可維持雙位數成長，今（13）日開盤後股價一度上漲逾8%，寫近一個月來高點。顧德投顧分析師黃紫東指出，股價走強主要反映運動用品需求、配息題材及資金輪動，但短線操作不宜追高，偏向續抱因應。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
邵雨薇鬆口終身大事規劃 效法王祖賢當最美女鬼
邵雨薇鬆口終身大事規劃 效法王祖賢當最美女鬼EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
伊朗反政府示威擴大 已538人喪生、逾萬人被補｜#鏡新聞
伊朗反政府示威進入第3週，已經至少造成538人死亡、超過1萬600人遭到拘留。儘管當局持續封鎖網路、展開血腥鎮壓，這場3年來規模最大的示威運動，依舊沒有降溫的現象，有民眾徒手爬上桿電線桿拆除監視器，還有縱火焚燒辦公大樓，長年遭高壓統治的積怨與怒火正席捲伊朗各地。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
科技股帶動反彈 美股道指、標普500創新高
[NOWnews今日新聞]美國股市週一受金融銀行股拖累，加上受司法部啟動對聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）的刑事調查影響，一度下挫，但隨後就擺脫陰霾，在科技股領軍反彈下，主要指數齊...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 1
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前 ・ 12
焦點股》高力：2025年營收創新高 漲勢不歇
熱處理廠高力（8996）去年（2025）營收創新高、表現不俗，今年也正向看待散熱業務成長，近日股價交投熱絡，也一路強勢向上，今日再次開高走高，最高漲7.7%，近11時30分，高力股價上漲49元或7.02%，暫報747元，成交量逾1.2萬張。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冬日「低溫入侵」！醫囑「3狀況」是身體在求救
生活中心／尤乃妍報導近來天氣轉涼，最適合待在家呼呼大睡，不過，耳鼻喉科醫師蔡明邵提醒，低溫可能導致各種耳鼻喉問題悄悄找上門，當出現這些症狀時應立即就醫，否則影響睡眠也讓傷害呼吸道健康，尤其「這3種」狀況，是身體正在發出求救訊號。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
發聲力挺反廢死！王世堅：我會揭發這種虛偽、欺世盜名的作為
各界關注愷愷案二審判決，今天（11日）適逢司法節，兒少守護行動團體在北市舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，引發關注。值得注意的是，民進黨立委王世堅也透過影片「讚聲」，表示自己會把握每次質詢法務部、行政院的機會，監督死刑執行，並揭發「廢死這種虛偽、誇張、欺世盜名的作為」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
山路深處的春節饗宴 南橫布農祭儀文化再現玉山
【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】玉山國家公園管理處（以下簡稱玉管處）表示，「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」互傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
國民黨新北市長人選 鄭麗文：提名後再藍白合作共推人選
2026新北市長選戰國民黨潛在人選則包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，另民眾黨主席黃國昌也參戰。傳出國民黨將在2月14日選出黨內人選，黨主席鄭麗文今日表示，希望在農曆年前完成提名作業，之後會啟動藍白協商機制，或透過民調等初選方式來共推人選。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
桃園歲末祝福感恩會 動靜態活動邀大小朋友同樂
熱鬧的舞獅、DIY手作燈籠、粉彩畫體驗、日本舞表演...各種動、靜態活...TCnews慈善新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
竹科老廠爆掏空2／光耀科前董座2手法掏空公司 大股東求償千萬元
2年前入主光耀科的新經營團隊發現，前董事長郭維斌透過兩手法掏空公司，第一招是用假發票和收據浮報中國寧波子公司的檢測費用，第二招則是給付當地的6名主管高薪，叫他們閉嘴。光耀科大股東認為，郭維斌的作法損害公司利益和股東權益，已經向法院提告，求償1,000萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言