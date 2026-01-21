彰化計程車自燃「駕駛倒臥車門旁」 警巡邏急出手抬離

彰化市金馬東路昨日深夜發生一起驚險火燒車事件，一輛計程車因不明原因自燃，近7旬的王姓駕駛雖成功逃出車外，卻因體力不支倒臥在車門旁無法移動，所幸巡邏警察及時發現，立即將他抬離火場，避免憾事發生。

車子不明原因自燃。（圖／警方提供）

據悉，王男在昨日晚間約6時30分許行經彰化市金馬東路時，因身體不適，將車停靠路邊草地上，車子保持怠速，王男留在車上休息。直到晚間9點多，車子卻不明原因突然起火，休息中的王男聞到燒焦味，緊急自行移動至車外，卻疑因體力不支，無法遠離車子。

廣告 廣告

彰化分局大竹派出所警員賴柏誠、實習生廖益慶執行勤務時行經該處，發現對向路旁有一部自小客車起火燃燒，立即開啟警示燈迴轉上前查看，並請求消防單位支援。兩名員警在計程車左後車門處地面，發現倒臥的王男，經簡單詢問狀況，確認無其他人員受困後，立即抬起無法自行移動的男子，遠離燃燒中的自小客車。

火勢撲滅 後已剩鐵架。（圖／警方提供）

支援警力到場後設置交通錐並進行交通管制，以免其他路過車輛遭受波及。消防人員迅速趕抵現場，順利將火勢完全撲滅，車子雖最終燒成廢鐵，所幸駕駛僅受驚嚇，經送醫檢查後並無大礙。

警方經初步了解，該車輛疑因機件老舊或線路故障導致自燃。彰化警分局呼籲，民眾平時應確實做好車輛保養與檢查，上路前務必巡視「五油三水」及輪胎狀況；行駛途中若察覺車輛有異狀、異音或聞到焦味，應立即開啟方向燈停靠路邊安全處所，並迅速下車至護欄外或安全處等待救援，並撥打110或119報案，以保障自身及用路人安全。

延伸閱讀

勞退新制大變革！重點一次看 月退30天內可改一次領

大樂透開獎了！財富自由頭獎號碼揭曉

肯德基蛋撻、點心、套餐價格全面調漲！ 平均漲幅約0.7%