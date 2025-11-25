彰化警方今年已查獲超過2000名詐欺犯，成功阻止新台幣113億元詐騙金額流失！其中驚人的是，這些詐欺犯中有四分之一為外籍人士，包括失聯移工、合法移工，甚至是來台就讀的外籍學生。警方發現，近期星、馬國籍車手有增加趨勢，研判與這些國家享有30天免簽證入境待遇有關。面對層出不窮的詐騙手法，警方持續加強打擊力度，將嫌犯依法移送法辦，守護民眾的財產安全。

彰化詐欺車手四分之一為外籍！越籍274人居冠 警揭招募手法。(圖／TVBS)

彰化警方今年已查獲超過2000名詐欺犯，成功阻止11.3億元詐騙金額流失。根據統計，這些詐欺犯中有四分之一為外籍人士，其中包括失聯移工、合法移工，甚至有來台就讀的外籍學生。警方也發現星、馬國籍車手有增加趨勢，研判與這些國家享有30天免簽證入境待遇有關。各類詐騙手法層出不窮，警方持續加強打擊力度，將嫌犯以洗錢及詐欺等罪嫌移送法辦。

彰化警破詐團！「越籍」車手占最多。(圖／TVBS)

近日，彰化溪湖警方在接獲民眾報案，指出ATM前有可疑外籍人士後展開行動。警方先在現場抓捕一人，隨後尾隨另一嫌犯至民宅，發現該嫌犯將提領的現金上繳給兩名越南籍同鄉。警方立即採取行動，將包括開車的接應手、監控手以及逃跑的車手在內的7名嫌犯全部逮捕。彰化縣溪湖分局長蔡宏澤表示，此次行動共查獲53張提款卡及3部小客車。據了解，這些嫌犯都是越南籍移工，其中數人已被通報為失聯人口。

另一起案件發生在鹿港區，詐騙手法是直接到府取款。一名男子日前遭遇交友詐騙，已損失數萬元。當詐騙集團要求他再繳交31萬元時，他起疑並與警方合作設下圈套。當他將裝有31萬現金的紙袋交給在家門外等候的車手後，埋伏的警力立即行動將嫌犯逮捕。

外籍車手猖獗 彰警破獲詐團阻詐11.3億。(圖／TVBS)

彰化縣警察局長陳明君表示，今年1至11月共查獲1516名詐欺車手，其中外籍車手高達355人，占比達23.4%。來源國以越南籍274人最多，其次為馬來西亞籍63人；性別分布則以男性315人、女性40人。警方分析，詐團多以社群訊息、地下仲介招募「短期高薪工作」，實則用來提領人頭帳戶資金，甚至安排外籍人士入境後立即從事詐欺任務。

所有這些嫌犯最終都以洗錢及詐欺等罪嫌，被移送至彰化地檢署進行偵辦。警方將持續加強打擊詐騙犯罪，保障民眾財產安全。

