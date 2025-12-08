彰化誓師大會現場、線上近萬人力挺 陳素月喊推動交通與城市升級
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
爭取民進黨彰化縣長提名的立委陳素月，7日在彰化縣社頭鄉舉行「競選彰化縣長誓師大會」，包括前彰化縣長魏明谷、立委蔡其昌和林楚茵，以及台北市議員簡舒培、作家吳音寧等人均到場支持，且現場超過3000名支持者，加上至少5500位民眾在線上觀看直播，近萬人力挺。陳素月表示，若未來執掌縣政，將積極推動交通與城市的大幅升級，包括接續推動彰化市鐵路高架工程、捷運延伸至彰化，以及東區與交流道周邊的都市發展，打開彰化的城市格局，創造更多機會與土地價值。
陳素月說，她堅持「做得到、做得好」的政治價值，從基層服務做起，曾分別擔任翁金珠和魏明谷2位縣長的國會助理，以及2屆縣議員、4屆立法委員，靠得是務實的執行力，獲得鄉親「會做事」的肯定。她這次盼也獲得縣民們的支持，順利從黨內初選脫穎而出，成為「會做事的縣長」，把中央經驗、資源與專業帶回家鄉，以務實行動帶領彰化加速進步，為彰化人打造幸福的彰化。
「彰化值得更好，我們不能再停頓！」陳素月強調，她會就產業面提出縣政擘劃、均衡南北彰化的發展，打造「國際水五金精密園區」、「AI科技運算中心」、「智慧物流產業園區」及「無人載具產業聚落」等，農業花卉的部分則以「國際花卉展覽中心」和「花果及觀光經濟特區」，帶動產業的再升級，讓傳統產業能接軌國際、提升競爭力。
陳素月強調，彰化的交通必須提升、都市也要更新，產業和青年發展才會有舞台，彰化才能真正翻轉。另外，文化與體育也是城市前進的重要力量，她也提出，在彰化縣歷史文化重鎮鹿港鎮，推動設置「鹿港美術館」、規劃打造「職棒訓練基地」，爭取成為亞洲多國職棒球隊的春訓基地，藉由他國球隊來到彰化訓練舉辦交流賽，創造「體育觀光」機會。在彰化現有基礎上，透過思維、技術的創新，發展更多元的新型態經濟，進一步帶動經濟發展。
陳素月也提出「留人育才、幸福照顧」的縣政藍圖，將擴大教育和產業資源，讓青年在彰化有希望、改善低薪的工作環境、有安身立命的未來；同時，更要完善長照與托育網絡，讓孩子健康成長、家庭減輕負擔、長輩安心安養，讓每一位居住在這片土地上的鄉親，都能真切感受到生活變好，帶領彰化逐步前進。
照片來源：取自陳素月臉書
當面接受賴瑞隆歉意與感謝 8歲兒同學媽媽：我們家真的接受了這個誠意
財劃法覆議案遭藍白否決 黃秀芳怒轟：難道彰化人就不值得更好的發展？
