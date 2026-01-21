彰化謝家姊弟之爭未解 謝衣鳯重申會爭取參選縣長

立委謝衣鳯（中）21日強調仍將繼續爭取參選彰化縣長。（孫英哲攝）

國民黨彰化縣長人選遲未定案，基層焦慮，傳聞也滿天飛，彰化縣議長謝典霖與其立委姊姊謝衣鳯間姊弟之爭也鬧得沸沸揚揚。外傳謝典霖近日已再與謝衣鳳碰面溝通，盼謝衣鳳對參選彰化縣長讓步。被視為藍營參選彰化縣長最強母雞的謝衣鳯今天則再重申，她之前已經說得清楚了，她會繼續爭取參選下屆彰化縣長！

謝家姊弟之爭不但關乎謝家政治命脈如何延續，也牽動國民黨在彰化縣的縣長、議長及立委等重要職位的布局，對未來彰化縣政治生態有決定性影響。

在民進黨已確提名立委陳素月參選下屆彰化縣長下，國民黨參選彰化縣長人選懸而未決，讓藍營基層焦急不已。

彰化縣議長謝典霖15日出席彰化家扶舉辦的年菜募集活動時表示，外界相當關注他與其立委姊姊謝衣鳯的選戰安排，已由其父親與其姊姊及地方重要人士協調中，應該是會「擇一」，或「維持現狀」。

謝典霖抛出「擇一說」後，據知情人士透露，雖然目前謝家仍以父執輩在作主，但謝典霖與謝衣鳳其實都很有自己的想法。謝家父執輩在溝通協調多時後，初步傾向維持目前狀態，也就是謝典霖仍爭取連任議員、議長，謝衣鳳仍在立委位置，而謝典霖已在近日與謝衣鳳溝通。

謝衣鳯今天參加彰化縣芳苑鄉普天宮舉辦的國際海牛節擲筊祈福儀式後，被媒體問到參選彰化縣長一事簡短回應，「之前就說得很清楚了」，強調她會持續爭取參選彰化縣長。

