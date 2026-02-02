彰化謝家姊弟鬩牆？簡舒培揭「彰北彰南」這二個人輪換秘辛

論壇中心／李佳穎報導

彰化縣議會議長謝典霖帶網紅開箱其位於溪州鄉、佔地達七百坪的謝家住宅，此舉也引來太招搖的批評，地方政壇解讀是斷姊姊謝衣鳯選百里侯（彰化縣長）之路。對此，民進黨台北市議員簡舒培在《台灣最前線》揭露，國民黨地方政治內幕，彰化有分「彰北」跟「彰南」，慣例就是，當彰北當縣長時，彰南就當議長，是大家輪流的，所以如果謝衣鳯選上了彰化縣長，那謝典霖就要從議長的位子上下來了！

簡舒培分析，謝家姊弟現在為了自己個人的權力在互相偷臭，而且不管怎樣選來選去還是謝家得利，但可以藉此深思一件事，難道真的要讓謝家可以一富，富三代嗎？民代越當越有錢，彰化都得聽謝家的嗎？

原文出處：謝典霖開箱豪宅斷姊縣長路？簡舒培揭藍地方政治內幕 縣長.議長擇一？

