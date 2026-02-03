即時中心／連國程報導

彰化縣議長謝典霖昨（2）日表示，他們家曾經承諾國民黨中央不會選彰化縣長，沒想到謝衣鳳在去年12月28日突然宣布，有意爭取國民黨提名角逐彰化縣長寶座，還暗指姐姐參選沒有先經過父母同意，才導致現在「彰化姐弟之爭」的僵局。對於謝典霖的發言，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（3）日表示，他「多少有聽到」彰化謝家曾說不選縣長，謝家目前應該還在協調，然而若謝家曾答應不選縣長，屆時就不會推派謝衣鳳。

謝典霖與謝衣鳳之間的僵局未解，謝典霖日前開箱豪宅，被酸是在替姐姐「敗票」，然而謝典霖日前強調自己「不是要斷姊姊縣長提名之路」，謝衣鳯則相當低調，僅透過助理表示為了維持家人之間的感情，不再回應此事。

李乾龍對此表示，國民黨仍然尊重候選人的意願，若謝家不選「那為什麼要提名謝衣鳳？」，對於謝衣鳯早已表態一事，李乾龍低調回應表示，還是要等謝家協調，黨中央沒辦法替他們決定。

快新聞／彰化謝家承諾「不選縣長」？李乾龍證實：多少有聽到

國民黨副主席李乾龍。（圖／民視新聞資料照）







