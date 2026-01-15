彰化謝家疑「整碗端去」？ 謝典霖：擇一或維持現狀

彰化縣議長謝典霖15日出席彰化家扶舉辦的年菜募集活動時表示，外界相當關注他與其立委姊姊謝衣鳯的選戰布局，現在協調中，應該是會「擇一」，或「維持現狀」。（孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖15日出席彰化家扶舉辦的年菜募集活動時表示，外界相當關注他與其立委姊姊謝衣鳯的選戰布局，現在協調中，應該是會「擇一」，或「維持現狀」。（孫英哲攝）

在民進黨已確提名立委陳素月參選下屆彰化縣長下，國民黨人選懸而未決，讓藍營基層焦急不已。彰化縣議長謝典霖15日出席彰化家扶舉辦的年菜募集活動時表示，外界相當關注他與其立委姊姊謝衣鳯的選戰安排，現在正由其父親與其姊姊及地方重要人士協調中，應該是會「擇一」，或「維持現狀」。

彰化家扶今天下午在溪州鄉后天宮舉辦幸福年菜募集活動，出身溪州鄉的立委謝衣鳳不但認捐了30萬元的年菜，原本也預計出席活動，盼號召更多人加入，但活動時間一到，謝衣鳳卻未現身，反倒是由其弟弟、彰化縣議長謝典霖代表出席。

國民黨的彰化縣長參選人選難產，不但藍營基層相當憂心，傳言也滿天飛，地方盛傳國民黨立委謝衣鳳與其弟弟彰化縣議長謝典霖都有意參選，在謝家姊弟互不相讓即將上演宮鬥下，謝衣鳳於去年12月底表態爭取國民黨提名參選下屆彰化縣長。

謝衣鳳表態後，謝典霖也表示將爭取連任議長，然這樣一來又遭外界質疑謝家可能將彰化府會「整碗端去」，創下地方政治歷史。

「現在正在協調中！」面對外界的風風雨雨，謝典霖表示，針對他是否再爭取連任議長及他的姊姊謝衣鳳是否確定參選彰化縣長，現在正在協調中，再過幾天就會有答案，參與協調的人包括他的父親謝新隆及姊姊謝衣鳳，「會擇一啦，擇一。」謝典霖說，協調最終結果有可能是府會龍頭擇一，或維持現狀。

謝典霖強調，他已經當了20幾年的民意代表，若是到最後真的不選了，當然會好好休息，他不會擔心若真的休息會被選民遺忘，對民眾的服務並不會中斷。

記者致電及留訊給立委謝衣鳯，截至今天晚間7點多均未獲回應，無法得知其回應。彰化家扶主任王震光說，立委謝衣鳳在中午打電話給他表示，其在台北有重要會議，無法抽身，因此請其弟謝典霖代為出席，並盼各界響應年菜認捐活動。

