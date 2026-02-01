彰化謝家白宮內部曝光！謝典林稱「只是台北一般人家庭」 網嗆：睜眼說瞎話

謝典林日前接上網紅百億豪森邀請，開箱自家豪宅，奢華程度令人大開眼界。翻攝自IG@billion.haoson



彰化謝家傳說中的「衣鳯百貨」曾於2023年引起外界關注，當時由於謝家豪宅規模龐大，民眾還一度誤以為是百貨公司。近日彰化縣議長謝典林受邀開箱自家豪宅，700坪的建物中不但有室內籃球場，還有超大恆溫酒櫃、家庭劇院等設施，豪奢程度讓不少人大開眼界。謝典林對此謙稱，彰化土地比較便宜，住家在台北，只是一般人家庭而已。

謝典林日前接受網紅「億擺豪森」邀請開箱自家豪宅，謝典林證實，家族豪宅整塊大約有700多坪，自己的活動範圍則約140坪左右。一進入豪宅，首先映入眼簾的就是一大片恆溫、恆濕酒櫃，專門設計來保存酒類，估計可放置300到400瓶酒。

除此之外，豪宅3樓還蓋了一座籃球場，直接挑高到4樓，房內還有高級視聽室，並設立撞球桌、投影機、環繞音響等。謝典林表示，當初蓋房子其實也是為了兒子設計，用意是希望兒子可以把家裡當作一個有趣的地方，並表示彰化土地不貴，且爸爸有建設公司，這樣一棟豪宅沒什麼，在台北就是一般人的家庭。

影片發布後，立刻引起大量網友批評，紛紛表示「用這種種炫富方式敗票，真是世界奇觀」、「連戰、顏清標、馬文君、陳玉珍、羅明才是否也該來開箱一下」、「這樣不低調，果然是國民黨風格」，網紅四叉貓也轉發該則影片，表示難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳，並表示整棟豪宅籃球場、恆溫酒櫃、視聽室、豪華衛浴一應俱全，謝典林卻謙稱這大概是台北市一般人家庭，讓他相當不解。

