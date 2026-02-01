彰化謝家白宮內部曝！謝典林喊「在台北是一般家庭」 秒遭嗆睜眼說瞎話

政治中心／綜合報導

謝家白宮曾被外界關注，甚至還一度被誤認為是百貨公司。（圖／翻攝自IG@billion.haoson）

2023年備戰隔年選舉期間，國民黨立委謝衣鳯家族位於溪州街區上的豪宅白宮就曾被外界關注，甚至還一度被誤認為是百貨公司。近日彰化縣議長謝典林也受邀開箱自家豪宅，當中不僅有室內籃球場外，還有家庭劇院等設施，一整片大約有700坪，奢華程度讓不少人相當吃驚。

謝典林近日接受財經網紅開箱自家豪宅，謝典林證實家族豪宅整塊大約有700多坪，自己的活動範圍則約140坪左右，影片中首先映入眼簾的就是一大片酒櫃，特別設計保存酒類可以恆溫恆濕，且他也預估，酒櫃的空間可以放置300到400瓶酒。

謝典林也介紹位於自家3樓的籃球場，不僅挑高直接蓋到4樓外，當初蓋房子也是為了兒子而設計，用意是希望兒子可以把家裡當作一個有趣的地方，不僅如此，房內還有高級視聽室，並設立撞球桌、投影機等等，被問到大布幕是否要用來看成人片，謝典林也回「其實也可以，也蠻享受的」，謝典林事後採訪也稱，彰化土地也不貴，自己的房子在台北就是一般人的家庭，隨即被吐槽「睜眼說瞎話」。

網紅四叉貓劉宇席也轉發該則影片，並表示，當年討論過的衣鳳百貨已經蓋好了，謝典林拍了開箱影片，難得有政治人物炫富，當然要多幫宣傳，全棟700坪，不但擁有「家庭式」的籃球場，恆溫大酒櫃、視聽室、豪華衛浴一應俱全，最後謝典林還謙虛的說彰化的土地比較便宜，這棟大概就是台北市的一般人家庭而已，讓他相當不解。

