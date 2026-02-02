即時中心／連國程報導

彰化縣議長謝典霖日前在網路上公開位於溪州市中心的700坪豪宅，還有室內籃球場及恆溫超大酒櫃，讓許多人大開眼界，謝典霖還表示這在台北只是一般人家庭而已，律師林智群看了相當不以為然，在臉書發文表示「國民黨就是一堆這種地方派系吃銅吃鐵」。

根據了解，在這棟700多坪豪宅中，謝典霖自己就擁有140多坪的活動空間。讓許多網友驚嘆的室內籃球場，不僅挑高設計，還直接蓋超過4樓，此外，豪宅房間內還有頂級視聽室、撞球桌及投影機等設備，都不是台北一般家庭會出現的。



林智群在貼文中表示，當年總統賴清德「萬里一個礦工房子被講成賴皮寮、豪宅，國民黨搞這麼大的豪宅，支持者視若無睹」，讓他不禁感嘆「人民素養決定了什麼的民意代表」。

原文出處：快新聞／彰化謝家白宮豪氣非凡！律師嘆：國民黨地方派系吃銅吃鐵

