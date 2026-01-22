彰化謝家縣長、議長擇一選？謝典霖：家人已拜託姊姊了

彰化議長謝典霖(右)今年1月20日參加彰化警察局長交接典禮時，被媒體問及姊弟目前的狀況，他透露，家人已有拜託姊姊了。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底彰化縣長選舉布局未明，國民黨人選遲遲未定，政壇焦點仍落在立委謝衣鳯身上，謝衣鳯昨天(21日)再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖透露，「家人已經有拜託姊姊了」持續溝通中。

謝衣鳯自去年(2025)12月28日在台北首度表態參選縣長後，打破了地方原本對謝家佈局的想像，謝典霖本月6日緊接著明確表示將參選縣議員，爭取議長連任，近兩週來也密集出席地方活動，實際行動展現續拚議長的決心，還多次拋出姊弟倆「維持現狀」論(姊姊做立委、弟弟做議長)，地方沸沸揚揚傳出謝家長輩朝向「擇一」(縣長、議長選擇其一選)努力，以此避免姊弟同時投入不同選戰，引發外界「選舉整碗捧」的爭議，甚至恐落入雙輸與司法調查的局面。

不願具名的政壇人士指出，目前謝家的情況，要下這盤棋，得步步為營，結果關係謝家未來的政治能量。謝家長輩及關心人士繼續居中協調，希望能找到各方都能接受的結果。

前天(20日)謝典霖出席彰化縣警察局長交接典禮，面對媒體詢問姊弟關係，他幽默透露「家人已經有拜託姊姊了」，暗示謝家長輩已介入協調，而他就是拚議長連任。

謝典霖「拜託姊姊」之說才說出口，沒想到，謝衣鳯昨天參加彰化縣海牛文化節擲筊祈福儀式，對於媒體追問選不選縣長？她說，「先前說得很清楚，爭取參選下屆彰化縣長。」這句話等於直接回絕了謝典霖的「維持現狀」說，謝家長輩還說服不了謝衣鳯打消不選縣長的念頭，謝家姊弟仍在拔河中，尚未形成共識。

謝典霖的發言人呂羿潔證實，謝典霖已跟家人開過家庭會議，目前就是選議員、拚議長連任，至於地方傳聞謝家「擇一說」與謝衣鳯的決定，這要問謝家與謝衣鳯本人，謝典霖無法代為發言。

立委謝衣鳯頻繁參加縣府活動，多次表明爭取投入今年底縣長選戰，目前態度仍未鬆動。(記者張聰秋攝)

