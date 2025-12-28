彰化謝家表態！ 謝衣鳯宣布挑戰2026縣長大位：整合黨內競爭者聲音

2026彰化縣長選戰，民進黨已確定由立委陳素月出線。藍營部分，彰化謝家今（28）日下午由立委謝衣鳯宣布，願意挑戰成為國民黨彰化縣長的候選人。

謝衣鳯表示，經過長時間的思考，以及聽到眾多基層支持者的聲音，她願意來挑戰，成為2026國民黨彰化縣長的候選人，並且整合黨內所有競爭者聲音，以及所有基層民眾的期待，共同改造彰化，讓彰化持續進化。

不過先前有媒體報導，傳出謝衣鳯胞弟、彰化縣現任議長謝典林，也有意爭取縣長大位，且若謝家一手掌行政又握有議會，恐引發選民反彈，更可能造成地方派系不滿，讓謝衣鳯可能退選。但謝衣鳯今宣布有意參選，看來已經完成家族內部協調溝通。

