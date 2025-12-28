彰化謝家表態！ 謝衣鳳鬆口：願成為2026彰化縣長候選人

謝衣鳳鬆口，願成為2026彰化縣長候選人。資料照片



民進黨日前提名彰化縣長候選人，已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但也被傳出有參選意願的胞弟謝典林，日前也宣布「把議長做好做滿」，讓國民黨在彰化的布局被外界關注。不過，謝家終於表態，謝衣鳯今天（12／28）拍影片表示，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者聲音及基層期待，讓彰化持續進化。

國民黨日前確定彰化縣長選舉要進行黨內初選，目前已表態準備投入初選的有前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋，地方先前盛傳，彰化縣議會議長謝典霖及立委姊姊謝衣鳯也有意投入初選。

謝衣鳯今天則以錄製影片方式說明，經過長時間思考，以及聽到眾多基層支持者聲音，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內競爭者聲音，以及所有基層民眾期待，共同改造彰化，讓彰化持續進化。

事實上，總統賴清德今天（12／28）下午前往彰化溪湖福安宮參香祈福，他說，陳素月已經出線，其他3人無條件宣布支持，為3人風度鼓勵一下，賴清德也祝福謝衣鳯出線。

據先前報導指出，地方有聲音認為若謝衣鳳當選縣長，謝家姊弟分別掌握地方行政大權和議會，恐怕影響選民觀感，引發地方勢力不滿。因此，彰化謝家內部的溝通協調，也成為謝衣鳯遲未表態參選縣長原因之一。

