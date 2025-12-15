彰化謝家誰出來選縣長？ 謝典林：還沒決定！先專注議長職務

2026大選即將到來，國民黨各縣市首長提名作業持續進行，彰化縣長人選備受矚目，2024年高票當選彰化縣立委的謝衣鳳呼聲最高，不過傳出其胞弟、彰化縣議長謝典林也有意投入選戰。對此，謝典林14日晚間作出回應，表示目前專注於議長職務，其他可能性尚未決定。

彰化縣議長謝典林。（圖／謝典林臉書）

謝典林14日晚間透過臉書發文指出，針對2026年選舉，各縣市陸續展開協調整合工作，彰化縣對國民黨而言是相當重要的選區。他強調，個人目前的重點是全力拚守住議會席次、穩定議會運作，並將議長的角色做好做滿。

廣告 廣告

國民黨立委謝衣鳳。（資料圖／中天新聞）

針對外界關心是否參選縣長的可能性，謝典林表示目前並未做出任何最後決定，家人之間也都保持理性溝通與討論。他認為，只要2026年選舉的基礎打好，2028年重回藍天執政的機會就大，畢竟2026地方選戰也是對賴清德施政的不信任投票。

謝典林最後在貼文中表示，相信黨中央會整合地方意見，推出對彰化最有利、最適合的縣長參選人。

延伸閱讀

公教年金三讀！最新民調出爐 近六成網友支持停砍

停砍公教年金三讀 蘇一峰曝綠硬幹又三輸：賠了夫人又折兵

天大仇恨？綠側翼粉專戲謔李來希 青鳥竟喊「摔車剛好而已」