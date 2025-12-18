彰化謝家難包牌 藍營洪榮章出線選彰化縣長機率增

被民進黨視為假想敵的國民黨立委謝衣鳯因家族因素考量，參選彰化縣長意願不高。（圖／翻攝自謝衣鳯臉書）

民進黨彰化縣長「類初選」民調落幕，民進黨立委陳素月領先，獲提名機率高。至於國民黨方面，據透露，被民進黨視為假想敵的國民黨立委謝衣鳯因家族因素考量，參選意願不高，最後由現任縣長王惠美力挺的前副縣長洪榮章出線，機率逐漸提高。

民進黨選對會17日下午邀請立委黃秀芳、陳素月、現任彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富，4名戰將說明民調結果。據指出，陳素月以44％支持率領先其餘3人，且4人支持度皆高於「假想敵」謝衣鳯。

不過，熟悉地方運作的黨內人士指出，謝衣鳯胞弟謝典林擔任議長多年，若謝衣鳯選縣長、謝典林拚議長，等同謝家在彰化「包牌」，觀感不佳；而若是由謝典林選縣長，姊姊當立委、弟弟當縣長，也容易被詬病，因此謝家必須做出決定，「縣長、議長只能擇一」。

該人士指出，亦即若要由謝衣鳯選縣長，謝典林就必須讓出議長，不過副議長許原龍也有意拚議長一職，因此若謝典林此刻讓出議長，謝衣鳯又在縣長選戰中落敗，謝家勢力在彰化將大受打擊，故謝家經過衡量，保議長的機率較高。

尤其縣長選舉跟議員選舉同時舉行，若兩人同時競選，外界不會認為謝典林只是單純要選議員，民進黨一定會全力攻擊。且據透露，謝衣鳯過去確實曾有意攻縣長大位，但在立委連任後，意願越來越低；尤其因為議長、縣長只能擇一的矛盾，在家族考量下，私下也曾表示「不想選（縣長）了」。

據悉，若最後謝衣鳯確定不選，由於前副縣長、工策會總幹事洪榮章不僅獲現任縣長王惠美支持，背後也有民眾黨相挺，出線機率會越來越高。至於前副縣長、現任縣府參議柯呈枋形象好，也較為年輕，同樣有其優勢，但侷限在他現仍是縣府人士，較晚起跑，聲勢可能難超越洪。

不過，藍營高層也坦言，謝衣鳯確實是有力人選，而若謝衣鳯不選縣長，其他人選要扳回一城，就會更加辛苦。目前除了謝衣鳯以外，洪榮章、柯呈枋都不具全國知名度；且從民進黨僅將謝衣鳯列為假想敵來看，目的就是要邊緣化洪、柯兩人，讓兩人變為「二軍」，最後無論是誰出線，都會比較好打。



