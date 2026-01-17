彰化謝家「姐弟之爭」縣長人選未定 謝衣鳳：近期與黨中央協調

國民黨立委謝衣鳳表示，針對彰化縣長提名事宜，近期將再與黨中央進行協調（圖／CTWANT攝影組）

國民黨彰化縣長提名至今尚未底定，地方政壇高度關注謝家姐弟的動向。早前表態角逐提名的國民黨立委謝衣鳳今（17）日表示，近期將再與黨中央進行協調，希望儘速釐清人選方向。

謝典霖與謝衣鳳姐弟兩人對於彰化縣長提名動向備受外界關注。據媒體報導分析，謝典霖原先亦有意角逐縣長大位，不過考量若成功當選，長期擔任的彰化縣議會議長寶座勢必將讓出；加上目前謝家姐弟分別擔任中央民代與地方議會議長，外界評析，未來若進一步布局縣長選戰，恐形成掌握地方執政權「一把抓」的態勢，並引發其他地方勢力不滿。

面對彰化縣長人選仍未定案，謝衣鳳今日出席華山基金會舉辦的「華山報喜・馬上開花」永續公益市集活動，會前受訪時指出，會前受訪時指出，她近期已就相關議題與黨中央交換意見，由於黨內仍有其他縣市尚未完成布局，強調未來將持續與黨中央溝通。

