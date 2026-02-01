彰化謝家700坪豪宅內部曝光！謝典霖：就台北一般人家庭

網紅「億百豪森」日前與彰化縣議長謝典霖一同開箱彰化謝家豪宅，該宅邸占地約700坪，內部設有籃球場、超大視聽室、恆溫酒櫃等設施，讓攝影團隊在拍攝過程中頻頻驚呼。對此，謝典霖直言「這棟如果在台北，大概就只是一般人的住家。」

謝典霖帶網紅開箱自己家。圖／翻攝自謝典霖、億百豪森@IG

「億百豪森」在謝典霖帶領下，與攝影團隊一同參觀豪宅。影片一開頭，謝典霖就指出自家豪宅約700坪，而他平時實際使用的活動範圍約140坪。進入屋內後，客廳中一處醒目的黑色大型設施引發關注，讓億百豪森相當吃驚，直問「這是禁閉室嗎？」謝典霖隨即澄清是酒櫃，可容納約300至400瓶酒。

豪宅內設有許多豪華設施，像是能裝400瓶酒的酒櫃、超大浴缸等。圖／翻攝自謝典霖、億百豪森@IG

更引發討論的是，豪宅3樓還設有一座室內籃球場。謝典霖表示，興建期間兒子正好已經在打籃球，因此希望「把家裡打造成一個有趣的地方」。對於為何不直接購買現成住宅，而選擇自行興建如此大規模的房子，謝典霖也解釋，因父親經營建設公司，可以自行規劃興建，並稱該塊土地價格不貴，「這棟大概在台北，就是一般人的家庭」。

謝典霖稱土地不貴，在台北大概就是一般人家。圖／翻攝自謝典霖、億百豪森@IG

這部影片曝光後立即在網上引發熱烈討論，「好強喔！議長家比陶朱隱園還厲害」、「南彰最大的百貨公司」、「台北人有多少人的家比的上彰化縣議長這麼奢華的頂級豪宅啦」、「彰化唯一的衣鳳百貨」、「台灣的政治人物真是讓我大開眼界」，另外因為謝典霖受訪時還坐在籃球上，也引發不少球迷憤怒，「可以不要坐籃球嗎」、「球都拿來坐，拜託幾個勒，先把你籃協理事長辭一辭，對台灣籃球就是最大的貢獻了」。

責任編輯／陳俊宇

