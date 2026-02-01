彰化謝家700坪豪宅開箱！ 超狂室內籃球場、視聽室 謝典林：台北一般人家庭

網紅「億百豪森」在彰化縣議長謝典林帶領下，首度開箱被地方盛傳的「衣鳯百貨」豪宅。這棟700坪豪宅內部裝潢驚人，設有挑高室內籃球場、恆溫酒櫃及視聽室。謝典林強調自己實際居住約140坪，更直言彰化地價便宜，「這棟在台北，大概就一般人的家庭」。

網紅「億百豪森」在彰化縣議長謝典林帶領下，首度開箱被地方盛傳的「衣鳯百貨」豪宅。（圖/資料照）

「億百豪森」在其Youtube粉專分享謝典林豪宅的短影音影片，只見謝典林家中客廳寬敞客廳，甚至有一整排大型酒櫃，可以放大約三四百瓶酒。除此之外還有籃球場、視聽室、甚至還超級豪華大浴缸。

圖取自「億百豪森」 Youtube粉專。

謝典林表示，「整塊地700多坪，我這邊好像是140坪」。整個家中最特別的是籃球場，其挑高的設計還直通四樓，謝典林直言「當時在蓋的時候，因為我兒子已經開始在打籃球，那我希望他可以把家裡當作是一個有趣的地方」。

圖取自「億百豪森」 Youtube粉專。

被問到為何不買現成而是選擇蓋房子，謝典林回應，因為父親經營建設公司，發小包比較省，加上彰化這邊土地不貴，「這棟大概在台北，就是一般人的家庭」。

圖取自「億百豪森」 Youtube粉專。

圖取自「億百豪森」 Youtube粉專。

影片一出，引發網友討論。謝典林則表示，他又不偷不搶，他公開住家，讓大家不用在那邊猜，他只公開他家，而且又沒有要選縣長，打這個要做什麼。謝典林強調，在鄉下有很多大房子，一樣用4千萬蓋房子，在台中沒什麼，在鄉下感覺就會較豪華，是「location」的問題，不是價格的問題。

