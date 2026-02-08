▲彰化警交控中心掌握即時路況，春節返鄉出遊路暢不塞車。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春節連續假期即將到來，因應春節期間國人返鄉及出遊可能造成的人潮、車潮，使民眾在過年期間都能有順暢的交通，彰化縣警察局在期前已規劃各項交通疏導、管制措施，連假期間於各重要路段（口）、風景遊憩區、傳統市場(賣場)、年貨大街等派遣警力加強交通疏導，維護交通安全與順暢。

▲埔鹽系統交流道南向入口(封閉改道路線)。（圖／彰化縣政府提供）

115年春節連續假期自2月14日至2月22日，為期9天，彰化縣警察局以「交通順暢」為服務主軸，全力維護連續假期之交通安全與順暢，提供駕駛人一個順暢的道路環境；相關交通疏導管制及改道措施如下：

▲埔鹽系統交流道北向入口(封閉改道路線)。（圖／彰化縣政府提供）

一、國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於115年2月17、18、19日(初一、二、三)5時至12時封閉南下匝道，另於115年2月19、20、21日(初三、四、五)12時至24時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一) 台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二)台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→中央路→國道1號彰化交流道。

二、國道1號彰化交流道、員林交流道，配合匝道儀控管制，匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

三、另外提醒駕駛人，2月19、20日(初三、初四)13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制，包含彰化縣國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，限3人以上及特種車輛才可上國道。

四、彰化縣連續假期期間經常壅塞路段有員林市台76線員林交流道與中山路口（功垂橋）、台76線林厝交流道與山腳路口，台19線路段等，彰化縣警察局均有規劃警力針對上述路口加強交通疏導，請民眾配合員警指揮疏導行車，如需改行替代道路，可至彰化縣警察局「彰化縣即時路況資訊服務網」了解詳細資訊。(https://changhuatc.chtraffic.gov.tw/changhuatc/real-time-traffic)。

五、彰化縣台61線西濱快速公路部分，民眾為避開國道車流，可預期選擇行駛台61線，彰化縣警察局也針對台61線投入春節疏運，置重點於車流觀測，遇台61線上壅塞回堵時，民眾可改下匝道行駛台17線，沿線警分局也規劃勤務在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制，確保台17線行車順暢。

六、連假期間熱門景點交通狀況提醒：

(一) 鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於鎮區共規劃13處停車場，共計停車格1,761位，外縣市遊客利用國道1號下彰化交流道→行駛彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港，再依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，遊玩鹿港古蹟，嚐美食。

(二) 2026花在彰化-溪州公園，溪州公園停車場規劃於溪州鄉中央路旁停車場2處，請民眾多加利用。

(三) 「彰化月影燈季」活動在八卦山大佛風景區舉行，因卦山路沿線停車場有限，請民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場等，也可步行或轉騎乘MOOVO公共自行車至活動會場。

七、115年春節連續假期間，為加強掌握轄內交通狀況，彰化縣警察局交控中心將運用彰化縣12,709組路口監視器，監看重要路段、路口即時路況及整合google道路車流資訊，發現車流壅塞時，機動派遣警力進行交通疏導。

各項交通疏導管制措施及改道規劃，警察局及各警察分局於所屬網站、社群網站(Facebook)，均有提供在地民眾即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線決策參考，亦可至手機下載（彰警online）APP或掃描警察局QR-CODE，獲得更多縣內交通資訊，共同營造出門順心，一路安心的優質交通服務。