彰化警分局迎新春 書法名家揮毫送祝福

▲書法名家方一成老師現場揮毫。（圖／彰化分局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接115年農曆新年到來，彰化警分局於8日上午，由分局長林英煌特別邀請書法大師周益進、謝永基、林漢業、方一成及張君玉等5位書法家蒞臨分局禮堂現場揮毫，以一筆一墨書寫新春祝福，讓平日嚴謹的警察分局，瞬間洋溢著濃厚的年節氣息與人文溫度。

▲為迎接115年農曆新年到來，彰化警分局分局長林英煌特別邀請書法大師蒞臨分局禮堂現場揮毫。（圖／彰化分局提供）

活動現場墨香四溢，5位書法大師揮毫潑墨，寫下象徵平安、吉祥與希望的春聯佳句，不僅展現書法藝術之美，也讓參與活動的員警在忙碌勤務之餘，感受傳統文化所帶來的溫暖與療癒力量，現場氣氛溫馨而熱絡。

分局長林英煌表示，書法揮毫不只是迎新送舊的年節儀式，更是一種文化的傳承與情感的交流，期盼透過藝文活動，為同仁注入正向能量，也祝福新的一年警政工作順遂、同仁平安健康。且未來將持續結合文化藝術元素，讓警察機關不只是守護治安的場所，更是貼近人心、充滿溫度的公共空間，讓警民在文化交流中感受彼此的關懷與祝福。