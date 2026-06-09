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彰化警局綜合行政大樓動土，斥資3.15億元打造科技偵查新基地。圖／彰化縣政府提供





為提升警政辦公環境及科技辦案量能，彰化縣警察局9日舉行「警察局綜合行政大樓」動土典禮，由彰化縣長王惠美主持。新建大樓規劃地上5層、地下1層，總樓地板面積約1,356坪，總經費3億1,559萬元由縣府全額編列支應，預計6月15日開工、117年7月完工。

王惠美表示，新大樓將作為警察局刑事單位辦公使用，並建置先進的科技犯罪偵查機房，強化虛擬貨幣金流追查、手機鑑識、資通訊設備解密及網路大數據分析等功能，以因應日益複雜的詐欺、洗錢等科技犯罪，提升整體偵查效能，守護縣民生命財產安全。

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彰化警局綜合行政大樓動土，斥資3.15億元打造科技偵查新基地。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，縣府近年持續改善警消福利，今年3月起發放警察勤務繁重加成，繁重地區員警每月最高可增加3,880元；刑事警察加成則由6成提高至8成，每月增加1,940元。此外，林厝、馬鳴、朝興、內安、竹塘、芳苑、洪堀、溪湖及大村等9處分駐（派出）所新建工程也已進入設計階段，持續優化基層員警工作環境。

察局指出，基地原為警察宿舍用地，閒置多年後曾作為臨時停車場使用，經縣府、警察局及議會長期規劃與支持，正式啟動新建工程，不僅活化閒置土地，也象徵彰化警政朝向現代化、科技化邁進的重要里程碑。未來縣府將持續推動公共安全建設，打造更安全宜居的生活環境。

彰化警局綜合行政大樓動土，斥資3.15億元打造科技偵查新基地。圖／彰化縣政府提供

完工模擬圖。圖／彰化縣政府提供

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