彰化警政高層人事異動 四分局卸、新任分局長聯合交接
彰化縣警察局今（26）日下午1時在警察局6樓禮堂舉行「彰化、鹿港、溪湖及芳苑分局卸、新任分局長聯合交接典禮」，由彰化縣長王惠美主持並致詞勉勵，現場邀集各級民意代表、地方仕紳及各界貴賓到場觀禮，場面隆重。
王惠美縣長表示，此次人事異動中，新任督察長林英煌曾歷任鹿港、彰化分局分局長，實務經驗豐富；新任彰化分局分局長劉千祥為溪湖人，曾於南投縣擔任兩任分局長，並曾在鹿港、溪湖分局服務，返鄉接掌重任，對地方治安工作駕輕就熟。至於新任鹿港分局分局長戴志龍、溪湖分局分局長曾裕景及芳苑分局分局長黃一航，均為首次調任彰化服務，王縣長表達誠摯歡迎，期許在既有良好基礎上持續精進，帶領團隊再創佳績。
王惠美指出，良好治安是地方發展的重要基石，縣府長期重視警政工作，在縣府與議會共同支持下，115年度警政相關預算高達10.9億元。其中包括持續強化「天眼防衛網」，新增198支監視鏡頭，全縣路口監視器總數已達1萬2,600餘支；另編列9.7億元用於警察局20處辦公廳舍的新建及整修，同時汰換巡邏車14輛、偵防車3輛及特種中巴警備車1輛，全面提升警勤效能，感謝議長謝典霖及全體議員對警政預算的支持。
王惠美縣長也感謝警察局長陳世煌率領警察團隊，面對返鄉人潮與觀光遊客增加，仍能維持良好交通秩序與治安環境，並向全體警察同仁及協勤民力團體表達肯定與感謝。適逢歲末年終，王縣長也提前向大家拜早年，祝福新的一年馬上幸福、馬到成功。
彰化縣警察局表示，此次新任督察長及各分局長均學養俱佳、歷練完整，期盼在陳世煌局長領導下發揮專長，持續推動優質警政，攜手打造安定、祥和的生活環境，共同實現「美好彰化、希望城市」的施政願景。
更多新聞推薦
其他人也在看
年關將近防搶不鬆懈 楊梅警攜手農會辦理防搶演練
為加強重要節日期間金融機構安全防護，提升員工及民眾防搶意識，楊梅分局於115年1月26日13時30分，結合楊梅區農會辦理防搶演練，透過情境模擬方式強化第一線人員臨場應變能力，整體演練過程逼真順暢，達到宣導與實務演練雙重成效。演練模擬歹徒駕車於楊梅地區尋找作案目標，見農會門口未見明顯警力及保全人員，遂停車進入農會內佯裝洽公，隨後突然亮出刀械並情緒失控高喊威脅言詞，現場氣氛一度緊張，歹徒甚至挾持民眾要求行員交付現金。農會行員臨危不亂，一邊安撫歹徒情緒，一邊把握時機啟動警報系統，楊梅分局勤務指揮中心接獲通報後，立即調派警力趕赴現場，迅速部署優勢警力，成功制伏歹徒並安全救出人質，演練圓滿完成。楊梅分局表示，金融機構為現金集中場所，透過定期辦理防搶演練，可有效提升行員應變能力與警民合作默契，並提醒民眾如有大額現金提領或需大量運送現鈔情形，可隨時向警方申請護鈔服務，共同維護財產安全，安心過好年。更多新聞推薦 ● 4個小朋友、少棒隊要畢業了！ 央行新台幣改版「台灣之美」投票即起開跑台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
彰化縣警政人事大調動 劉千祥回故鄉任彰化分局長
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣警察局今（26）日下午於警局6樓禮堂舉行彰化、鹿港、溪湖及芳苑 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化市香山社區成立彰化縣第371個社區照顧關懷據點
記者吳東興／彰化報導 彰化市香山社區成立彰化縣第三七一個社區照顧關懷據…中華日報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
彰縣警局4分局長布達 劉千祥回鄉掌彰化分局
彰化縣警局今天舉行新、卸任分局長交接布達典禮，共有彰化、鹿港、溪湖、芳苑等4個分局長走馬上任，其中彰化分局長劉千祥是溪湖在地人，早年曾在鹿港、溪湖分局服務過，曾任鹿港分局洪堀派出所長，此次再回故鄉服務，對地方治安相當熟稔。人事異動部分，彰化分局長林英煌原地直升彰化縣警局督察長；劉千祥調任彰化分局長、自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
署長春節慰勞基層警 北港分局士氣大振迎新年
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為感謝警察同仁一年來為地方治安所付出的努力，警政署署長張榮興於1月24日南下雲林北台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 460則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 145則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 148則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 299則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 14 小時前 ・ 8則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 141則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 22則留言
汪小菲愛妻懷胎8個月！絕美寫真花絮片曝光
大陸富商汪小菲和愛妻Mandy（馬筱梅），將在今年迎來夫妻倆愛的結晶。目前懷胎8個多月的Mandy，也在個人社群曬出孕肚寫真的側拍影片，身材保養得宜，幾乎沒有走樣，讓人驚豔不已。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7則留言