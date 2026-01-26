彰化警政高層人事異動，四分局卸、新任分局長聯合交接。圖／彰化縣政府提供





彰化縣警察局今（26）日下午1時在警察局6樓禮堂舉行「彰化、鹿港、溪湖及芳苑分局卸、新任分局長聯合交接典禮」，由彰化縣長王惠美主持並致詞勉勵，現場邀集各級民意代表、地方仕紳及各界貴賓到場觀禮，場面隆重。

彰化警政高層人事異動，四分局卸、新任分局長聯合交接。圖／彰化縣政府提供

王惠美縣長表示，此次人事異動中，新任督察長林英煌曾歷任鹿港、彰化分局分局長，實務經驗豐富；新任彰化分局分局長劉千祥為溪湖人，曾於南投縣擔任兩任分局長，並曾在鹿港、溪湖分局服務，返鄉接掌重任，對地方治安工作駕輕就熟。至於新任鹿港分局分局長戴志龍、溪湖分局分局長曾裕景及芳苑分局分局長黃一航，均為首次調任彰化服務，王縣長表達誠摯歡迎，期許在既有良好基礎上持續精進，帶領團隊再創佳績。

廣告 廣告

彰化警政高層人事異動，四分局卸、新任分局長聯合交接。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，良好治安是地方發展的重要基石，縣府長期重視警政工作，在縣府與議會共同支持下，115年度警政相關預算高達10.9億元。其中包括持續強化「天眼防衛網」，新增198支監視鏡頭，全縣路口監視器總數已達1萬2,600餘支；另編列9.7億元用於警察局20處辦公廳舍的新建及整修，同時汰換巡邏車14輛、偵防車3輛及特種中巴警備車1輛，全面提升警勤效能，感謝議長謝典霖及全體議員對警政預算的支持。

王惠美縣長也感謝警察局長陳世煌率領警察團隊，面對返鄉人潮與觀光遊客增加，仍能維持良好交通秩序與治安環境，並向全體警察同仁及協勤民力團體表達肯定與感謝。適逢歲末年終，王縣長也提前向大家拜早年，祝福新的一年馬上幸福、馬到成功。

彰化縣警察局表示，此次新任督察長及各分局長均學養俱佳、歷練完整，期盼在陳世煌局長領導下發揮專長，持續推動優質警政，攜手打造安定、祥和的生活環境，共同實現「美好彰化、希望城市」的施政願景。

彰化警政高層人事異動，四分局卸、新任分局長聯合交接。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 當天最高收3成手續費 連假國內機票退票手續費分級3/9上路、勞動節連假實施