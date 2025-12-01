彰化警處理車禍慘遭撞 2駕駛酒後上路肇事遭法辦

中部中心／黃毓倫、李文華 彰化報導

太誇張！喝到酒測值1.0毫克嚴重超標，還敢開車上路！彰化永靖一名員警，在馬路上處理酒駕事故，等待拖吊車到場時，又遭另一輛酒駕轎車撞上，員警倒地受傷，附近民眾聞聲來幫忙，幸好員警緊急送醫，沒生命危險，但兩名駕駛都被查出酒測值超標，被警方當場逮捕！

灰色轎車來到超商停下，男駕駛下車購物，上車後迴轉，遭一輛貨車撞上，沒多久，派出所員警到達現場，把警車停在超商旁，下車處理車禍，一名員警站在轎車旁邊，沒想到，一輛白色轎車急駛而來，直接撞上灰色轎車，而員警也被波及，受傷躺在斑馬線上，人還有意識，但這一撞讓他痛到連連哀嚎。

事故地點在彰化永靖鄉永福路，員警獲報處理車禍，查出灰車駕駛酒駕，沒想到車禍還沒處理完，又碰上酒後上路的白色轎車，成了二次車禍挨撞的當事人。





兩輛肇事車駕駛，酒測值都超標。（圖／民視新聞）









目擊民眾：「有一個員警載酒駕的人，去那個地檢署，地檢署之後就是，另外一個員警，在（事故現場）處理後續的事情，然後又有一台車來之後，造成第二次車禍。」

員林分局副分局長蕭志旺：「等待拖吊車到場，將事故車排除當中，遭另一輛白色，楊姓駕駛自小客車，突然撞擊於事故現場之，灰色自小客車之後，再推撞該洪姓員警。」





白車駕駛酒測值１．０，遠遠超過０．２５，涉及公共危險罪，還害得員警被波及，受傷送醫。（圖／民視新聞）









警方查出，酒駕去超商購物的陳姓男子，酒測值0.17，而另一輛肇事轎車，駕駛酒測值1.0，更是遠遠超過刑法規範的0.25，兩名駕駛都因為酒後上路肇事，被警方依涉嫌公共危險罪法辦！





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

