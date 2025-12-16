彰化議員五、六選區 老將新秀對決

彰化縣議員第五、第六選區除現任者將競選連任，目前各有2名挑戰者可能加入下屆議員戰局。（葉靜美攝）

彰化縣議員第五、第六選區目前各有4席議員，4人都朝向爭取連任，兩區目前各傳出有2名挑戰者可能加入戰局，第五選區為埔鹽鄉長許文萍、鎮代會副主席黃佳慧，第六選區則有鎮民代表彭世和、縣府祕書蕭岳倫，4人是否都會加入選戰，為選情添變數。

第五選區範圍為埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉等3鄉鎮，現任議員有民進黨劉珊伶、國民黨陳玉姬、無黨籍張春洋及陳重嘉等4席，4人將爭取連任；其中，陳玉姬、張春洋已是3屆議員，陳重嘉有4屆議員資歷，地方實力深厚，劉珊伶是本屆唯一新秀。

劉珊伶原本是立委陳素月國會辦公室主任，3年前回鄉參選，陳素月母雞帶小雞，為當時包括劉珊伶在內的新芽連線5位成員站台輔選，劉珊伶與楊子賢、洪騰明、張欣倩、藍駿宇分別當選不同選區議員，她不僅是該選區內此屆唯一新秀，也是該選區內最年輕議員。

第五選區原本應選議員席次5人，此屆原本連任成功的洪本成，因同選區落選頭歐陽蓁珠對洪提起當選無效之訴勝訴而黯然下台，但該選區也未由歐陽蓁珠遞補，下屆議員選舉，洪本成的妻子、溪湖鎮代會副主席黃佳慧有意代夫出征選議員。此外，任兩屆埔鹽鄉長將卸任的許文萍也有意投入，她表示，原本無心思考未來規畫，但為了能持續服務鄉親，考慮轉戰縣議員。

第六選區包括社頭鄉、田中鎮、二水鄉，共選出國民黨籍議員蕭妤亘、鄭俊雄，民進黨籍詹琬惠、許書維等4席；鄭俊雄曾任二屆田中鎮長、二屆議員，許書維是3連霸議員，2人都是議會老將，蕭妤亘、詹琬惠雖是此屆議會新人，但蕭妤亘是前社頭鄉代謝宏志的妻子，詹琬惠則是前社頭鄉鄉長劉錦昌的牽手。

而在下屆議員選舉中，田中鎮民代表彭世和、縣府祕書蕭岳倫傳出可能參選議員，但地方對兩人是否參選有疑慮，認為兩人都為藍營勢力，再參選恐衝擊現任藍營議員席次。