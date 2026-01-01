彰化議員選舉 藍綠搶攻過半席次

彰化縣議員下屆選舉中，綠營提名較現任多7席，藍營則朝總數過半提名，希望持續保有議長席次。（葉靜美攝）

彰化縣議員目前總席次為55席，國民黨27席、民進黨17席、民眾黨2席、無黨籍9席，整體呈現藍大於綠。下屆議員選舉中，綠營已公布將提名24席，較現有席次多7席，國民黨雖至今未公布提名席次，為持續保有議長席次，整體將朝向總席次過半方向提名。

彰化縣在下屆議員選舉中，彰化選區將減少1席、員林選區將增加1席，另新增山地原住民議員1席，總席次將來到56席，為讓有意參選各區議員者早早投入選戰，綠營在去年11月中旬，即公布提名席次，藍營則尚未公布。

民進黨現有席次17席，下屆提名將增加至24席，其中彰化、和美、田中、二林等4選區，席次與現任相同；鹿港、溪湖、北斗及平地、山地原住民在現任席次中再增加1席；員林區則由現有1席，將提名3席，主要考量是員林選區下屆議員席次將新增1席。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，目前提名作業正按照黨內程序進行中，為了讓參選人在最短時間內就戰鬥位置，黨部會盡快完成議員及其他公職選舉提名作業。

國民黨在此屆議員席次中占有27席，未過半，但在部分無黨籍議員支持下，仍由藍營謝典霖拿下議長寶座，藍營雖至今尚未公布提名席次，但黨內人士認為，為持續保有議長席次，會以超過總席次一半的提名席次為原則，而提名作業，則在縣長人選確定後加速進行。

民眾黨在彰化現有議員2席，在現任優先下，目前已完成員林區、彰化區人選提名，至於其他選區提名作業，縣黨部指出，後續將於1月中旬完成和美區、二林區提名作業，其餘基層代表、村里長等地方公職人選，也預計在1月底前完成整體提名布局，力求在各選區建立完整戰力。